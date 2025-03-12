日本「熊野古道」和西班牙「聖雅各之路」是唯二被登錄為世界遺產的參拜之道，每年皆有廣大海內外旅人前來和歌山縣展開朝聖之旅、造訪神明居住的聖地；簡單來說，「熊野古道」是連接七條參拜熊野三大神社的古老山徑統稱，而2004年被聯合國教科文組織登錄為世界遺產的範圍涵蓋熊野三山、和歌山縣的高野山以及奈良縣的吉野．大峯三處聖地。不論時代如何更迭，結合神道教和佛教精神文化的朝聖之道，1200年以來始終是信徒和旅行者心之所向。



▲熊野古道部分路段仍保持自然原始的模樣/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲熊野古道被列為世界遺產後增設「森林之床」，當日嚮導自備笛子吹奏一段樂曲，讓大家能更加沈浸大自然之中/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

踏上熊野古道之前，你首先要知道的是「熊野三山」並非三座山，而是意指分布在紀伊山地的熊野三大神社——熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社，特別的是此靈山聖地結合了道教與佛教；根據史料記載，平安時代（西元794～1185年）開始，不分階級，下至平民，上至武士、貴族、皇室皆不辭辛勞，自京都一路跋山涉水前來此靈山聖地，可視為彼時的「全民運動」，而古道上參拜者絡繹不絕的情景，亦被形容為「螞蟻的熊野參拜」。▲位於大門坂入口處的「大門坂茶屋」可以換上平安服飾/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲以平安時代貴族之姿體驗熊野古道的旅人/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「熊野古道」的七條路線分別為：中邊路、大邊路、小邊路、伊勢路、町石道以及吉野＆大峯路線，最適合新手上路的健行路線自然是最熱門的中邊路，其中又特別推薦「發心門王子～熊野本宮大社」與行經那智山青岸渡寺、熊野那智大社、那智瀑布的「大門坂～那智山」這兩段路程，而在大門坂入口處的「大門坂茶屋」可以租借平安服飾，以昔日貴族之姿、一步一步深刻體驗千年古道。推薦閱讀： 朝聖熊野古道必參拜！自然與信仰結合的日本聖地「熊野那智大社」，千年神木等你穿越。 ▲朝聖熊野古道不妨順道蒐集紀念章，中邊路共設置41個集章處/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲用印完務必記得將印章和印泥妥善收入內建小門之中/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

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▲熊野古道沿途可見許多地藏菩薩，這尊是為了在此地喪命的朝聖者而立，冬季會為祂遮寒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲每名地藏菩薩都有專門保佑的強項，上圖為專治肩頸的地藏菩薩/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲位於「發心門王子～熊野本宮大社」途中的「伏拜王子」旁、由志工經營的茶屋，販售咖啡與自製甜甜圈，但營業時間不固定/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲多數朝聖者會自備便當在熊野古道途中享用，垃圾須自行帶走/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲熊野那智大社為熊野三山之一，緊鄰青岸渡寺/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲化身平安時代貴族前來參拜熊野那智大社的旅人/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲那智瀑布為「大門坂～那智山」的終點站/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝