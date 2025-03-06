本週最新3大買一送一懶人包！這週買一送一優惠吃不停，由星巴克、全家、先喝道接力推出超強買一送一優惠，讓小資族可以一掃上班帶來的憂鬱。恰逢全家最新回歸的山丘藍藍莓霜淇淋，可以趁買一送一多吃幾支。又或是星巴克一日快閃買一送一，最新草莓飲料、經典咖啡到人氣星冰樂通通任選都有優惠。而先喝道則是推出全新「糯烏龍系列」買一送一，等著你來嚐鮮，快揪好友一起吃買一送一。



▲星巴克買一送一、全家霜淇淋買一送一、先喝道買一送一3大優惠推薦/ WalkerLand窩客島整理



▲星巴克買一送一，推薦必喝新品「草莓紅豆米布丁奶霜星冰樂」/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

全家霜淇淋買一送一

快趁買一送一吃全家山丘藍藍莓霜淇淋！苦等一年終於強勢回歸全家的「山丘藍霜淇淋」，於本週開賣就遇到週末限定買一送一優惠，無論是單純酸甜果香的藍莓口味，還是搭上小農牛奶、比利時巧克力，全口味任選都有買一送一。更加碼「喝的霜淇淋」也同步有買一送一優惠，讓大家連續三天到全家吃山丘藍藍莓霜淇淋療癒一下。



▲全家山丘藍藍莓霜淇淋、喝的霜淇淋買一送一/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



同時，濃郁茶香與奶蓋交織的 WA!COOKIES「鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」也有買一送一好康，這個週末多一點甜蜜滋味，多一份幸福感。今日恰逢全家每月好咖日優惠，單品美式、單品拿鐵、Let's Cafe罐裝咖啡同品項買6送6，記得先寄杯喝起來。



全家週末優惠

活動時間：2025/3/7~3/9

活動內容：全家霜淇淋、全家喝的霜淇淋、WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、天然水 同品項買一送一



全家好咖日優惠

活動時間：2025/3/6 10:00~23:59

活動內容：單品美式/拿鐵 同品項買6送6、極鬆餅 買6送3、minimore指定商品同品項買2送1、Let's Cafe罐裝咖啡買6送6



▲全家單品咖啡買6送6寄杯優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



星巴克買一送一

星巴克買一送一又來了！於今天3/6推出一日快閃「致敬每一位閃耀的妳」好友分享日，在38婦女節前用經典星巴克飲品寵愛每一位女孩。從最新開賣的草莓飲料系列到最夯星冰樂，只要在3/6當天11:00-20:00 期間到門市，通通都可以享有買一送一。



星巴克買一送一

活動日期：2025/3/6(四)

活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



▲星巴克買一送一快閃/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲星巴克買一送一快閃星冰樂、草莓飲料系列都有/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

先喝道買一送一

飲料控喝買一送一！先喝道全新「糯烏龍系列」，帶來獨特的烏龍茶新風味。新品以高品質烏龍茶為基底，融合獨家3分火輕焙技術，使茶湯帶有細緻的糯米香氣，口感醇厚滑順。將於3/7首賣先喝道「糯烏龍系列」，於當天快閃買一送一，凡購買「糯烏龍系列」飲品，就免費再多送一杯同品項糯烏龍，是烏龍茶迷不容錯過的好康。



全文報導：先喝道買一送一！35元喝兩杯「糯烏龍」新飲料，純茶 鮮奶茶都有。



▲飲料買一送一，先喝道新品糯烏龍系列3/7開賣 / 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理



▲先喝道推出四款「糯烏龍系列飲料」將茶香與糯米香完美融合 / 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理