鬆餅控來吃屋莎新品！Woosa洋食鬆餅屋迎接春天，推出全新限定甜點與飲品，主打「花生野莓冰淇淋鬆餅」，結合香濃花生醬與酸甜莓果，創造出層次豐富的美味饗宴。此外，「寶石冰淇淋蘇打」則以蘇打氣泡與冰淇淋打造清涼口感，讓人彷彿漫步在春日微風中。除了甜點與飲品，Woosa 也推出以「森食」為概念的健康料理，帶來滿滿綠意與營養。



▲下午茶新品推薦「屋莎洋食鬆餅屋 春季新菜」 / 屋莎洋食鬆餅屋 提供、WalkerLand窩客島整理



▲屋莎洋食鬆餅屋 春季新菜除了推新口味鬆餅，也有輕食類/ 屋莎洋食鬆餅屋 提供、WalkerLand窩客島整理

Woosa屋莎洋食鬆餅屋 春季新品

「花生野莓冰淇淋鬆餅」是這次春季限定的主打甜點，嚴選台灣在地的新竹烤糖花生醬，保留花生最純粹的香氣，搭配柔軟蓬鬆的日式鬆餅，每一口都能感受到濃郁的花生香氣與酥脆口感。更特別的是，融入酸甜的覆盆莓與草莓冰淇淋，交織出全新的味覺層次。「寶石冰淇淋蘇打」則是另一款不可錯過的春季飲品，將冰涼的蘇打氣泡與綿密的冰淇淋完美結合，點綴著一顆紅櫻桃，如同春天裡的一抹亮色，增添了活潑氛圍。▲屋莎洋食鬆餅屋「花生野莓冰淇淋鬆餅」春季限定 / 屋莎洋食鬆餅屋 提供、WalkerLand窩客島整理▲屋莎洋食鬆餅屋春季新飲料「寶石冰淇淋蘇打」主打清爽系 / 屋莎洋食鬆餅屋 提供、WalkerLand窩客島整理此外，也推出以「森食」為理念的健康料理，滿足現代人對健康飲食的追求。「馬斯卡彭紅醬綠蔬寬扁麵」結合酸甜紅醬與濃郁馬斯卡彭起司，搭配新鮮蘆筍與野菇，打造出層次豐富的口感。而「奶油煙燻鮭魚蘆筍寬扁麵」則選用濃郁白醬與海鮮高湯，完美包裹寬扁麵，讓煙燻鮭魚的鮮甜更加凸顯。再加上低熱量高營養的「彩虹栗子沙拉」與「輕蔬野菇波奇碗」，帶來滿滿春日活力。更宣布將進軍澳洲市場，為全球饕客帶來更多驚喜。推薦閱讀： 小七 全家都有！GODIVA「開心果霜淇淋、流心雪糕」3大冰品，台灣也有了。 ▲屋莎洋食鬆餅屋輕食為健康料理發想，首推「馬斯卡彭紅醬綠蔬寬扁麵」 / 屋莎洋食鬆餅屋 提供、WalkerLand窩客島整理▲屋莎洋食鬆餅屋健康輕食推薦「輕蔬野菇波奇碗」 / 屋莎洋食鬆餅屋 提供、WalkerLand窩客島整理

春季限定新品：花生野莓冰淇淋鬆餅、寶石冰淇淋蘇打

森食系列料理：馬斯卡彭紅醬綠蔬寬扁麵、奶油煙燻鮭魚蘆筍寬扁麵、彩虹栗子沙拉、輕蔬野菇波奇碗