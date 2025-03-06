隨著三月女神節到來，台北新板希爾頓酒店特別以雙重美食企劃迎接這場春日盛宴，結合午後儀式感與經典日式料理，打造出專屬於女性賓客的寵愛時刻。酒店一樓「逸廊」大廳酒吧，即日起至4月30日推出期間限定「春日茶烟」雙人午茶饗宴，將日式美學精神融入下午茶之中，每套售價1,280+10%元，內容包含五款細膩甜點、三款創意鹹食與兩杯獨家特調飲品，將茶香、和風元素與當季食材完美結合，帶領賓客在春日午後感受優雅的味蕾旅行。



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▲悅市集女神節自助吃到飽38折超值優惠！再加碼經典日式美食節同步登場 / 台北新板希爾頓酒店提供、WalkerLand窩客島整理



在這場充滿儀式感的「春日茶烟」雙人午茶饗宴中，甜點部分以茶香與日式經典為靈感，主廚精選抹茶、紅豆、栗子等深具日式靈魂的元素，創作出抹茶起司蛋糕、栗子泡芙、半熟起司塔、紅豆大福及烏龍茶烤布蕾，每一口都細膩呈現日式甜點的職人精神。



鹹點則帶來鹹香飽滿的鮭魚烤飯糰、外層微酥內餡扎實的迷你日式漢堡排，以及風味清爽的南瓜時蔬塔，無論甜點或鹹食都充滿濃厚和風色彩。搭配的特調飲品亦別具巧思，「竹金」以琴酒為基底，揉合抹茶與通寧水，帶來微醺茶香的雙重層次；「春露」則以碧螺春茶搭配哈密瓜與椰子清香，點綴紫蘇葉，喝來清新爽口，彷彿置身春日花園。從食材選擇到器皿擺盤，每一個細節都蘊藏日式美學，讓賓客沉浸於滿滿儀式感的春日午茶時光。



▲台北新板希爾頓酒店「春日茶烟」雙人午茶饗宴 / 台北新板希爾頓酒店提供、WalkerLand窩客島整理

除了午後的悠閒茶敘時光，二樓「悅．市集」自助餐廳同步祭出3月專屬「38有理，我來寵妳」女神節優惠活動。即日起至3月31日，凡兩位女性同行，第二位享38折優惠，等於每位最低853元起，還可搭配每日不同時段的用餐優惠，讓女性賓客能夠盡情享受豐富佳餚。此外，「悅．市集」自助餐廳於3月23日前同步推出「日式美食饗宴」，以經典日式料理為主題，將和風饗宴的精髓搬上餐檯。菜色包含濃厚醬香的「味噌燒豬肋排」、慢火燉煮入味的「牛蒡燉羊肉」、鹹甜交織的「壽喜燒鍋物」，以及現點現煮的「日式拉麵」，還有充滿海味精華的「銀杏土瓶蒸」、金黃酥脆的「日式唐揚炸雞」，從經典鍋物到人氣小品，皆完整呈現道地日式風味，讓賓客盡享多元化的和風美味。

台北新板希爾頓酒店以雙重美食企劃迎接女神節，無論是充滿儀式感的午後和風午茶，或是琳瑯滿目的經典日式料理，都展現出對女性賓客的滿滿寵愛。這場結合美食與美學的春日盛宴，不僅滿足味蕾，更讓人彷彿置身東京巷弄，體驗專屬於春季的美好食光，無論是姐妹聚會、閨蜜下午茶或是家庭聚餐，都是不容錯過的理想選擇，更多活動詳情與訂位資訊可洽酒店官網。



▲台北新板希爾頓酒店「38有理 我來寵妳」女神節優惠 / 台北新板希爾頓酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北新板希爾頓酒店「春日茶烟」雙人午茶饗宴

活動地點：台北新板希爾頓酒店 一樓 逸廊大廳酒吧

活動日期：即日起至2025年4月30日

活動內容：

雙人下午茶 每套1,280+10%元

5款日式風甜點 抹茶起司蛋糕 栗子泡芙 半熟起司塔 紅豆大福 烏龍茶烤布蕾

3款創意鹹食 鮭魚烤飯糰 迷你日式漢堡排 南瓜時蔬塔

2杯特調飲品 竹金 春露

線上訂位

訂位專線：(02)2958-3000 轉逸廊

台北新板希爾頓酒店「38有理 我來寵妳」女神節優惠

活動地點：台北新板希爾頓酒店 二樓 悅市集自助餐廳

活動日期：即日起至2025年3月31日

活動內容：

兩位女性同行 第二位享38折優惠 每位最低853元起

三位女性同行 全員享8折優惠 每日午餐晚餐時段適用

訂位專線：(02)2958-3770 分機7511

線上訂位