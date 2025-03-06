烏龍茶冰淇淋買一送一！COLD STONE這次以春茶作為主題，推出兩款全新的「烏龍茶歐蕾冰淇淋」新品，讓粉絲們吃到有氣質的茶香冰淇淋。這次COLD STONE推出兩款新品冰淇淋「桃氣玉烏龍、黑糖珍烏龍」在3/7-4/10限定供應，還有第二杯半價、第二杯10元，以及連續35天在LINE上抽「冰淇淋買一送一」限定活動，粉絲一定要跟上。



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▲COLD STONE新品烏龍茶歐蕾冰淇淋系列，35天抽買一送一 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理



這次COLD STONE新品以清新的烏龍茶作為主題，兩款新品都使用全新基底「烏龍茶歐蕾冰淇淋」搭配咀嚼系配料。其中，「桃氣玉烏龍」加入桃子果醬和白玉珍珠，讓口感更加清新，另一款「黑糖珍烏龍」則是將濃郁的黑糖與烏龍茶香結合，不管是茶控、奶茶控、咀嚼控，通通要嚐鮮。



▲COLD STONE新品烏龍茶歐蕾冰淇淋系列，桃氣玉烏龍、黑糖珍烏龍 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理

COLD STONE新品烏龍茶歐蕾冰淇淋系列

配合新品上市，COLD STONE為粉絲們準備了超多優惠。3/7-3/9期間，購買中杯以上冰淇淋，享第二件半價。3/10酷聖石日，中杯以上冰淇淋第二件10元。3/14-3/16白色情人節，中杯以上冰淇淋第二杯半價。此外還有，3/7-4/10期間只要在COLD STONE官方LINE帳號參加轉轉樂遊戲，就有機會抽到冰淇淋買一送一或免費小杯經典冰淇淋等優惠，讓冰淇淋空先試手氣抽起來。▲COLD STONE新品烏龍茶歐蕾冰淇淋系列，新品第二杯半價 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理▲COLD STONE新品烏龍茶歐蕾冰淇淋系列，LINE遊戲抽買一送一 / COLD STONE提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/03/07起

品項及價格：

黑糖珍烏龍：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

桃氣玉烏龍：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)



COLD STONE優惠整理

COLD STONE新品優惠

活動期間：2025年3月7日~2025年3月9日

活動內容：活動期間點購中杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第二件半價 (不含脆餅;價低者為優惠品項)。



COLD STONE酷聖石日

活動內容：每月十號，點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二件10元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



COLD STONE白色情人節優惠

活動期間：2025年3月14日~2025年3月16日

活動內容：活動期間點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二件半價 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



COLD STONE春日桶裝分享日

活動期間：2025年3月21日

活動內容：活動當天點購Ours/Mine桶裝，享買一送一優惠。(價低者為優惠品項)。



COLD STONE LINE粉絲轉轉樂活動

活動期間：2025年3月7日~4月10日

活動內容：於COLD STONE官方LINE帳號天天抽一次，有機會抽到中杯以上冰淇淋買一送一、桶裝冰淇淋買一送一或免費小杯經典冰淇淋一份。