坐落於南港車站上方交通樞紐的台北六福萬怡酒店，近期宣布攜手牛肉料理專家乾杯集團旗下寵物品牌「毛孩乾杯」，共同推出「毛孩乾杯住房專案」，為寵物友善旅宿市場再添話題。這項專案即日起至6月30日限定販售，鎖定熱愛與毛孩出遊的寵物家庭，不論平假日皆享同價，每晚6,999元即可入住豪華雙床房，還能攜帶最多兩隻30公斤以下的犬或貓同住，吸引許多毛孩爸媽關注。



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▲台北六福萬怡酒店寵物專屬住房方案，攜帶毛孩入住送高鐵票78折 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理



有別於一般寵物友善飯店僅提供基本備品，此次台北六福萬怡酒店大手筆攜手「毛孩乾杯」，加碼贈送價值千元的頂級寵物零食四件組，包括「燉煮牛舌鮮食包」、「巨無霸牛舌餅」、「牛舌肉條」及「原肉凍乾」，所有食材均採用與知名燒肉品牌「老乾杯」同等級的澳洲穀物肥育冷藏熟成牛肉製作，保證零添加任何人工香料，完整保留天然原味與高營養價值，讓毛孩從入住開始就享受專屬頂級美食款待。



▲台北六福萬怡酒店大手筆攜手「毛孩乾杯」，加碼贈送價值千元的頂級寵物零食四件組 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

毛孩乾杯住房專案

除了誘人的美食福利，房內的寵物友善設施也非常講究。無論是貓咪或狗狗入住，都會依據寵物需求提供專屬寢具與用品，像是舒適的毛孩睡墊、餐碗、水碗等基本設備一應俱全。貓咪房客還能享用貓抓板、貓砂盆與貓砂，而狗狗則貼心備妥尿布墊與環保拾便袋，讓飼主們輕裝出遊毫無負擔。入住期間，還可免費使用天然草本乾洗噴霧組、人氣寵物罐頭與玩具等星級迎賓贈禮，堆滿整張床的寵物專屬禮遇，讓毛孩宛如寵物界的「零食富翁」，貴賓級的待遇成為話題焦點。▲無論是貓咪或狗狗入住，都會依據寵物需求提供專屬寢具與用品，像是舒適的毛孩睡墊、餐碗、水碗等基本設備一應俱全 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理這次專案特別吸引寵物展粉絲關注，因為2025台北寵物展即將於4月3日至4月6日在南港展覽館盛大登場，地點與台北六福萬怡酒店僅一橋之隔，成為外地寵物家庭北上參展的首選住宿地點。為迎接這波參展住宿潮，酒店更祭出每日限量3間的搶手優惠，不僅保證價格無加價，還加碼送毛孩乾杯高人氣商品，讓飼主與毛孩玩得開心、住得安心。台北六福萬怡酒店擁有獨特的南港站共構優勢，結合高鐵、台鐵、捷運與客運等多元交通工具，無論從台灣哪個角落前來，都能輕鬆抵達。透過官網「高鐵聯票專區」預訂專案，更能享有78折加購高鐵車票的優惠，省下近千元交通費，為毛孩爸媽省荷包又增便利。入住後，旅客還可善用免費自行車租借服務，悠遊南港周邊的水岸綠地與登山步道，讓人與毛孩一起感受都市綠意。▲透過官網「高鐵聯票專區」預訂專案，更能享有78折加購高鐵車票的優惠，省下近千元交通費，為毛孩爸媽省荷包又增便利 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2025年6月30日止

販售房型：豪華雙床房（可攜帶至多兩隻30公斤以下犬或貓）

房價：每晚6,999元（平假日同價） / 每日限量3間

房內寵物設施：毛孩睡墊、餐碗、水碗

貓咪專屬：貓抓板、貓砂盆、貓砂

狗狗專屬：尿布墊、拾便袋

專案優惠內容：

1、星級迎賓贈禮（天然草本乾洗噴霧、飼料、罐頭、零食、玩具）

2、毛孩乾杯4件組（燉煮牛舌鮮食包、巨無霸牛舌餅、牛舌肉條、原肉凍乾）

加碼交通優惠：透過官網「高鐵聯票專區」預訂，再享高鐵票加購78折



▲毛孩乾杯住房專案 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理