2025年3月，南港展覽館迎來一連串國際級商展活動，讓整個南港商圈熱鬧非凡，不僅吸引大量國內外商務人士齊聚台北，也帶動周邊飯店住房需求持續攀升。台北漢來大飯店與南港展覽館僅一路之隔，走出台北南港展覽館即能清楚看見飯店醒目指引，步行距離極短，讓參展旅客節省大量通勤時間，這樣的地理優勢，加上飯店擁有全方位完善設施，包括400間以上客房、多元餐飲選擇、專業會議中心與國際宴會廳，讓商務差旅的每一刻都備感便利與尊榮。



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▲38女神住房好禮一次擁有！台北漢來大飯店38女神限時專案每房8316元起 / 台北漢來大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



同時，台北漢來大飯店更擁有全台飯店界最頂規的3位金鑰匙禮賓團隊，具備國際級的專業認證，這支團隊不僅能協助商務旅客解決各式差旅需求，還能為國際參展商量身打造深度體驗行程，包括協助訂位台北熱門餐廳、推薦特色文化活動或安排當地必訪景點，讓外國旅客能夠在忙碌的展覽行程之外，感受台北最具魅力的人文風情。這樣的尊榮體驗與高規格服務，也讓台北漢來大飯店成為南港展覽館周邊飯店中的佼佼者。



除了商務市場表現搶眼，台北漢來大飯店更結合3月8日國際婦女節，推出為期整整一個月的「女神月」主題活動，特別企劃「文藝女神套裝好禮」專案，吸引更多女性旅客揪團入住，讓飯店增添一抹柔美文藝氣息。台北漢來大飯店近年來與多位台韓女神級明星合作，包含「妹神」張惠妹、韓流女神宋慧喬與孫藝珍，甚至連啦啦隊女神李多慧也曾入住打卡，讓飯店贏得「女神飯店」的美譽。



▲台北漢來大飯店更結合3月8日國際婦女節，推出為期整整一個月的「女神月」主題活動，特別企劃「文藝女神套裝好禮」專案 / 台北漢來大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

今年3月特別將整個月訂為「女神月」，並推出限時限量的「文藝女神月」專案，凡透過官網預訂豪華客房含早餐專案，每房即可獲得價值不斐的「文藝女神套裝好禮」，內容包括「新藝術運動光影特展」與「國家地理女性經典影像展」門票各兩張，還加贈結合藝術與文創的文藝女神禮包。「新藝術運動光影特展」運用沉浸式光影技術，重現19至20世紀歐洲藝術的黃金年代，帶領參觀者穿梭於高第與慕夏的經典名作之中；而「國家地理女性經典影像展」則透過國際攝影大師的鏡頭，呈現女性在科學、探險、環保與社會運動上的卓越貢獻，兩大展覽皆為近期台北最受矚目的文化亮點。此次專案每房價格8316元起，限量30組，售完為止，預訂期間至2025年4月4日，入住期限至2025年4月5日，不論是想安排閨蜜旅行、週末放鬆還是春假小旅行，都能一併打卡人氣飯店與熱門展覽，完整享受台北文化旅遊的魅力。▲此次專案每房價格8316元起，限量30組，售完為止，預訂期間至2025年4月4日 / 台北漢來大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

台北漢來「文藝女神月」住房優惠列表

專案名稱：「文藝女神月」住房專案

專案價格：每房每晚8316元起

銷售日期：即日起至2025年4月4日

住宿日期：2025年3月1日至2025年4月5日

專案內容：

1、豪華客房住宿1晚

2、每房提供1至2客「島語自助餐廳」早餐

3、贈送「新藝術運動光影特展」門票2張（價值450元/張）

4、贈送「國家地理女性經典影像展」門票2張（價值450元/張）

5、每房再加贈「文藝女神禮包」1份（內含以下文創小物）：

- 文藝復興杯墊1個

- 藝術小方巾1條

- 新藝術L夾1個

- 慕夏小提袋1個

6、免費享用客房Mini Bar（不含酒精性飲品）

7、恣意使用24小時健身房、戶外溫水無邊際泳池與三溫暖

8、入住期間每房提供免費停車1台車位

9、可預約高鐵南港站至飯店的免費接駁服務（須提前1天電話預約）

10、可加購高鐵聯票優惠車票



▲台北漢來「文藝女神月」住房優惠 / 台北漢來大飯店提供、WalkerLand窩客島整理