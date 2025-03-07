台中，一座融合山海美景與都市時尚感的城市，近年來不僅成為旅遊熱點，更是影視拍攝的新寵兒。從草悟道的文青步調到審計新村的創意匯聚，從市民廣場的開闊綠意到台中火車站的歷史風華，台中獨特的城市樣貌，吸引無數劇組來此取景拍攝。其中即將於3/16首播的最新台劇「歡迎光臨二代咖啡」，就有高達九成場景取自台中，讓這座城市再次躍上影視版圖，成為鏡頭下最亮眼的主角。



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《歡迎光臨 二代咖啡》林哲熹（右）、項婕如在劇中頻鬥嘴互動，讓拍攝現場笑料不斷，圖／甲普國際媒體提供、WalkerLand窩客島整理



「歡迎光臨二代咖啡」的故事圍繞一間充滿溫度的二代咖啡館展開，而這間咖啡館的主場景，就真實打造在台中西區精誠十二街。劇組為了呈現最真實的咖啡氛圍，不惜成本搭建完整咖啡館，從門面設計、櫃檯陳列到咖啡機設備，每個細節都講究到位。拍攝期間，這個場景不僅吸引台中在地咖啡迷特地探班朝聖，更因為完美融入周邊巷弄街景，讓人彷彿真的走進一間藏身巷弄的職人咖啡館。



除了主場景之外，劇組也走訪台中多個知名地點取景。草悟道的綠意步道，是劇中角色散步談心的重要場域。審計新村的文創氛圍，則完美呼應劇中甜點師鄭佳媛的創意靈感來源。而市民廣場的開闊視野與夏綠地公園的悠閒氣息，讓「歡迎光臨二代咖啡」的畫面不只限於咖啡館的室內溫暖，更展現台中這座城市特有的自在感。劇中甚至還出現台中火車站、大里藝術廣場、帝國製糖廠等經典場景，讓觀眾跟隨劇情一步步認識台中的不同面貌。



《歡迎光臨 二代咖啡》鳳小岳（右）化身「咖啡之神」，與隋棠搭檔演情侶 圖／甲普國際媒體提供、WalkerLand窩客島整理台中市政府也全力支持劇組拍攝，提供影視補助、協拍協助，甚至安排住宿與場勘資源。台中市新聞局副局長黃傳榜更表示，台中具備得天獨厚的拍片條件，無論是四季宜人的氣候，還是山海屯城的多元景觀，都讓劇組取景時擁有極大彈性。「歡迎光臨二代咖啡」的拍攝經驗，不僅讓更多影視從業人員看見台中的潛力，也進一步強化台中作為影視友善城市的品牌形象。《歡迎光臨 二代咖啡》項婕如飾演勇敢追尋甜點夢的「鄭佳媛」 圖／甲普國際媒體提供、WalkerLand窩客島整理而「歡迎光臨二代咖啡」之所以特別選擇台中為拍攝主場，除了城市景觀具備故事感之外，更因為台中本身就是台灣咖啡文化的重要基地。從勤美誠品周邊的咖啡小店，到隱藏在巷弄裡的個性咖啡館，台中的咖啡產業早已自成一格。劇組特別與在地名店合作，包括氣味圖書館咖啡、Lucia咖啡等，這些真實存在的店家，化身劇中的二代咖啡店，讓劇中的每一杯咖啡都承載著真實的在地情感。回到劇情本身，「歡迎光臨二代咖啡」是一部融合師徒情誼、都會愛情與夢想追尋的輕喜劇。由鳳小岳飾演的「咖啡之神」卜碩，經營著口碑響亮的二代咖啡館，卻始終保持低調神秘，甚至不輕易收徒。直到滿懷熱血卻冒失莽撞的江克平登門拜師，這段師徒關係才逐漸展開。林哲熹飾演的江克平，個性搞笑又不服輸，與鳳小岳上演一連串爆笑又感人的咖啡修行。而隋棠飾演的塔羅老師金老師，則帶來一絲神秘感，她的每次占卜都似乎與咖啡館的命運息息相關。項婕如飾演的甜點師鄭佳媛，則以直率個性與江克平頻頻鬥嘴，兩人從互看不順眼到逐漸成為最佳拍檔，詮釋夢想追尋路上的酸甜苦辣。《歡迎光臨 二代咖啡》鳳小岳飾演擁有精湛手藝的咖啡之神「卜碩」 圖／甲普國際媒體提供、WalkerLand窩客島整理「歡迎光臨二代咖啡」不僅是一部劇，更是一場關於城市、咖啡與人生故事的集體創作。透過台中這座城市的真實場景，讓每一個鏡頭都充滿生活感；透過咖啡職人的專注態度，讓每一杯咖啡都注入角色的心情轉折。3月16日起，東森戲劇台將首播這部誠意滿滿的在地系咖啡劇集，同步在台灣大哥大MyVideo、緯來綜合台、HamiVideo等平台上架，邀請觀眾一起透過螢幕，感受台中的迷人風景與每一杯咖啡背後的故事。《歡迎光臨 二代咖啡》隋棠飾演神秘且迷人的塔羅牌老師「金老師」圖／甲普國際媒體提供、WalkerLand窩客島整理

台中草悟道

地址：台中市西區公益路155巷

特色：台中最具代表性的城市綠帶，結合文創市集、特色餐廳與藝術展演空間。



台中市民廣場

地址：台中市西區台灣大道二段與公益路口

特色：大型戶外活動首選場地，周邊商圈成熟，適合休憩散步。



台中審計新村

地址：台中市西區民生路368巷

特色：老宿舍群活化為文創基地，聚集手作品牌、特色咖啡店與假日市集。



台中夏綠地公園

地址：台中市西屯區惠來路一段與市政北二路交叉口

特色：鄰近市政中心，擁有大片草坪與綠蔭，是市民運動與親子活動熱點。



豐樂公園公車站

地址：台中市南屯區文心南五路（豐樂雕塑公園旁）

特色：位於公園周邊，結合公車轉運、運動步道與藝術雕塑景觀。



台中火車站

地址：台中市中區台灣大道一段1號

特色：百年古蹟與現代站體並存，交通便利，也是熱門攝影景點。



台中大里藝術廣場

地址：台中市大里區成功二路52號

特色：兼具藝術展覽、戶外活動與藝文市集功能，是地方文化新據點。



台中帝國製糖廠

地址：台中市東區復興路四段55號

特色：完整保存日治製糖產業歷史建築，結合展覽、導覽與文創體驗。



台中日月千禧酒店

地址：台中市西屯區市政路77號

特色：五星級飯店，鄰近七期與市政中心，結合頂級餐飲與高端住宿。



中台灣電影中心

地址：台中市中區繼光街91號

特色：推廣影視文化的重要基地，舉辦影展、電影講座與展覽活動。



精誠十二街（主場景）

地址：台中市西區精誠十二街

特色：劇組為戲劇特別打造的拍攝場景，細膩還原劇中氛圍與空間感。