隨著春天的腳步悄然降臨，宜蘭山林、日月潭湖畔與北投溫泉區紛紛換上繽紛春色，為旅人帶來沉浸式的感官饗宴。力麗集團為了滿足旅人的需求，從宜蘭力麗馬告生態園區的森林鍋物，到日月潭的櫻花野餐，再到北投的溫泉靜養，推出各地春季限定的旅遊專案，讓人彷彿走進一場悠然詩意的春日時光。



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力麗儷山林會館 日月潭館 / 力麗集團提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭力麗馬告生態園區在這個春天搖身一變，成為一處充滿療癒氛圍的秘境。即日起至4月30日，入住明池山莊或棲蘭山莊的「2025一泊二食 沁香鍋物」專案，不僅能體驗由法國IPF天然香氛調香師陳美菁特別設計的四款香氛鍋物，更可獲贈森林遊樂區門票。這四款湯底分別為花香雅緻的「陌上繁花」、果香清新的「澄果清香」、木質溫潤的「沐香漫放」，以及帶有東方辛香的「辛香知味」，讓旅人透過味覺感受春日的輕盈氣息。此外，3月29日至30日將於明池湖畔舉辦「春光樂旅・戀戀明池」音樂會，由蘭陽小鹿亂撞樂團演奏經典樂曲，讓音符在湖光山色間輕舞，營造浪漫氛圍。



力麗觀光主廚攜手法國IPF天然香氛調香師陳美菁，將植物香氛與鍋物料理創意融合 / 力麗集團提供、WalkerLand窩客島整理不僅山間春意盎然，宜蘭力麗威斯汀度假酒店的溫泉饗宴也讓人流連忘返。這座隱身於蘭陽溪上游的溫泉度假村，以純淨的碳酸氫鈉泉聞名，被譽為「溫泉中的溫泉」。泉水溫潤如絲，富含礦物質，讓肌膚如沐天然化妝水般細緻柔嫩。旅人可以在靜謐的溫泉池中放鬆身心，再品味春季限定的「櫻漾果薈」雙人下午茶，包含芒果奇亞籽優格杯、莓果磅蛋糕、紅酒葡萄慕斯蛋糕等甜點，搭配櫻花鱈魚籽豆腐等鹹點，層層堆疊春日味蕾的驚喜。酒店更與八里福朋喜來登合作，推出「山海遊蹤，雙城同行」三天兩夜住房專案，旅人可穿梭於山嵐與水岸間，感受截然不同的春日風情。宜蘭力麗威斯汀度假酒店「櫻漾果薈」雙人下午茶 / 力麗集團提供、WalkerLand窩客島整理而日月潭湖畔的力麗溫德姆溫泉酒店則以靜謐美景與高品質湯泉著稱。坐落於湖光山色之間，這裡的客房多配備專屬冷熱雙泉池，旅人可在房內獨享來自「美人湯」的碳酸氫鈉泉，讓肌膚感受溫潤柔滑的呵護。為迎接櫻花季，酒店特別推出「漫遊櫻花伊達邵」系列專案，包含「九族賞櫻趣住房專案」，旅人可攜帶主廚精心準備的野餐籃，前往九族文化村的專屬野餐區，在櫻花樹下度過浪漫午后。喜愛SPA的旅客，則可選擇「SPA香頌住房專案」，在芳香療法與專業按摩中，體驗一場身心靈的深層放鬆。溫德姆酒店特別推出「漫遊櫻花伊達邵」系列專案 / 力麗集團提供、WalkerLand窩客島整理若想要一場結合花海與溫泉的雙城旅行，日月潭與北投的「雙城記」聯賣專案將是一大亮點。旅人可選擇入住日月潭的力麗儷山林會館，徜徉於湖畔櫻花與自行車道之間，或於北投水美溫泉會館沉浸白磺泉的暖意。此專案提供雙人優惠價9,588元起，並包含翌日早餐及晚餐買一送一禮遇，讓旅人輕鬆擁抱兩種不同的春日氛圍。而在花蓮，春日陽光映照著縱谷之美，力麗華美達安可酒店則為旅人帶來極具吸引力的住宿優惠。即日起至3月31日，凡於官網預訂「年初驚喜」住房專案，即可享住宿折扣，並憑交通票據或加油發票最高折抵500元。此外，推出「來玩花蓮 讓你一路發發發」住房專案，平日雙人入住優惠價僅1,688元起，還可享受星巴克咖啡及季節套餐買一送一的獨家優惠。更有趣的是，凡姓名中包含「力、麗、華、美、達、安、可」其中一字，即可免費升等房型；若含三字，更可免費續住一晚，為旅程增添驚喜感。雙城浪漫 儷山林會館與北投水美溫泉- 升等雅軒客房 / 力麗集團提供、WalkerLand窩客島整理

力麗馬告生態園區 明池山莊 / 棲蘭山莊 「2025一泊二食 沁香鍋物」專案

期間：即日起至4月30日

價格：雙人入住每晚 5,060元起

贈送：森林遊樂區門票

鍋物湯底：

「陌上繁花」— 花香雅緻、「澄果清香」— 果香清新、「沐香漫放」— 木質溫潤、「辛香知味」— 東方辛香風味

活動推薦：「春光樂旅 戀戀明池」湖畔音樂會

日期：3月29日至30日

地點：明池湖畔

演出曲目：望春風 龍貓 神隱少女等經典樂章



宜蘭力麗威斯汀度假酒店「山海遊蹤 雙城同行」專案

合作飯店：宜蘭力麗威斯汀 八里福朋喜來登

價格：三天兩夜 16,888元

旅程特色：結合宜蘭山嵐與八里水岸風光



日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 九族賞櫻趣住房專案

亮點：攜手九族文化村，入住贈送櫻花林野餐籃

專屬野餐區：花影婆娑下享受輕食與春日氣息



日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 SPA香頌住房專案

內容：享受櫻花精萃芳療 SPA

體驗：專業芳療師舒壓按摩 沉浸花香環境



力麗哲園飯店 日潭館 2025九族文化村住房專案

價格：雙人一泊一食 4,999元起

贈送：九族文化村門票、日月潭纜車票

特色：從高空俯瞰湖畔 櫻花 薰衣草花海



雙城旅行方案 日月潭力麗儷山林會館 北投水美溫泉會館

價格：雙人 9,588元起

特色：北投水美 白磺泉 獨立湯池 地中海式裸湯，日月潭館 180度湖景 湖畔櫻花盛開 自行車道遊覽

禮遇：翌日早餐，晚餐買一送一





花蓮力麗華美達安可酒店 春季優惠方案

1、「年初驚喜」住房專案

2、官網預訂 享折扣

3、交通票據 加油發票折抵500元



來玩花蓮 讓你一路發發發

價格：平日雙人入住 1,688元起

贈送：翌日豐盛早餐、星巴克咖啡、季節套餐買一送一

姓名優惠：若姓名中有 「力 麗 華 美 達 安 可」，1字 免費升等豪華家庭房，3字 免費續住一晚。

