海底撈買一送一要吃！永遠都是客滿的海底撈，這次為了迎接31週年慶，特意推出3大優惠活動歡慶生日月到來。包括大家最愛的「買一送一」優惠券、3月壽星專屬好禮和海底撈店內生日派對等，準備了滿滿福利，邀請撈粉們一同共襄盛舉，在美食與歡笑中度過難忘時光。



▲海底撈買一送一３大優惠歡慶31週年慶/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



海底撈於1994年在中國四川的一家小火鍋店起家，憑藉優質食材與貼心服務，成功發展成國際級火鍋品牌，遍布全球17個國家及地區，擁有超過1,500家門市。如今，海底撈已成為許多火鍋控的必吃清單，每次用餐不僅是一場味蕾盛宴，更是一場極致服務的體驗。今年海底撈迎來31週年，特別於3/20晚上8點在全台門市舉辦生日派對，現場將有切蛋糕、唱生日歌等慶祝活動，邀請撈粉們一同見證這個重要時刻。



▲海底撈於3/20晚上8點在全台門市舉辦生日派對，現場將有切蛋糕、唱生日歌等慶祝活動/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝