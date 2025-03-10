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海底撈買一送一！海底撈3大優惠火鍋控吃，3月生日優惠大放送。

火鍋 麻辣鍋 生日優惠 壽星優惠 more
2025-03-10 12:09:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：海底撈
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編輯 鄭雅之

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海底撈買一送一要吃！永遠都是客滿的海底撈，這次為了迎接31週年慶，特意推出3大優惠活動歡慶生日月到來。包括大家最愛的「買一送一」優惠券、3月壽星專屬好禮和海底撈店內生日派對等，準備了滿滿福利，邀請撈粉們一同共襄盛舉，在美食與歡笑中度過難忘時光。
信義區海底撈/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
▲海底撈買一送一３大優惠歡慶31週年慶/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

海底撈於1994年在中國四川的一家小火鍋店起家，憑藉優質食材與貼心服務，成功發展成國際級火鍋品牌，遍布全球17個國家及地區，擁有超過1,500家門市。如今，海底撈已成為許多火鍋控的必吃清單，每次用餐不僅是一場味蕾盛宴，更是一場極致服務的體驗。今年海底撈迎來31週年，特別於3/20晚上8點在全台門市舉辦生日派對，現場將有切蛋糕、唱生日歌等慶祝活動，邀請撈粉們一同見證這個重要時刻。
信義區麻辣鍋「海底撈微風南山店」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
▲海底撈於3/20晚上8點在全台門市舉辦生日派對，現場將有切蛋糕、唱生日歌等慶祝活動/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



除了生日派對，海底撈也為3月壽星精心準備了一份限量禮包。即日起至3月31日，凡三月壽星於海底撈門市內用，單桌消費滿1,500元，並出示有效生日證件，即可獲得「壽星專屬禮包」。禮包內容包括小撈撈生日胸針、城市款與生日款明信片、驚喜刮刮卡，還有精選海底撈品牌零食，每日數量有限，送完為止，三月壽星千萬別錯過。

▲海底撈31週年生日月，3月生日壽星享有專屬優惠 / 海底撈 提供、WalkerLand窩客島整理

▲海底撈31週年生日月，3月生日壽星單桌消費滿1,500元可獲得一份生日禮包 / 海底撈 提供、WalkerLand窩客島整理

為了回饋所有顧客，海底撈更推出「買一送一」限時優惠，讓大家共享生日喜悅。即日起至3月31日，可至海底撈台灣官方LINE帳號中領取優惠券，使用後即可享有特定肉品或鍋底買一送一的好康。該優惠適用於全台海底撈門市，但要注意優惠券限平日17:00前與22:00後使用，且需點鍋底才可兌換，詳細規則請依門市公告為準。

推薦閱讀：3月吃到飽壽星優惠！馬辣領軍「火鍋 燒肉吃到飽」10大品牌全吃。

▲海底撈買一送一優惠券於line官方帳號中免費領取 / 海底撈 提供、WalkerLand窩客島整理

▲海底撈買一送一優惠券，特定肉品或鍋底享買一送一任選 / 海底撈 提供、WalkerLand窩客島整理



海底撈週年慶優惠
生日派對
3月20日晚間8點，全台門市同步舉辦，現場有切蛋糕、唱生日歌等活動。

壽星禮包
3月壽星單桌消費滿1,500元，憑證件即可獲限量禮包（每日限量，送完為止）。

買一送一優惠
至海底撈台灣LINE官方帳號領優惠券，特定肉品或鍋底享買一送一（適用時段與規則依門市公告）。

優惠券注意事項
1、適用門市：海底撈全台分店
2、使用期限：2025/02/25 - 04/30，週末與國定假日不適用，需於平日（週一至五）17:00前或22:00後內用/外帶，且需點鍋底
3、本券限單桌使用乙次，並請於點餐與結帳時主動出示。
4、不適用外送，且不得與其他優惠併用。

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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