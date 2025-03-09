吃到飽控一定不能不知道的超強隱藏菜單「三燔本家 壽喜燒吃到飽」！三燔本家一直是晶華飯店最有人氣的日式餐廳，主打一個使用高端和牛以及頂級海鮮食材的壽喜燒料理。更是許多人喜歡宴請客戶、或者是與另一伴約會的首選餐廳，而就在近期「三燔本家 壽喜燒吃到飽」的關鍵字又出現在消費大眾面前，讓許多美食家趨之若鶩，但是打開三燔本家的菜單，並沒有發現這個選項。



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▲圖片來源：台北晶華粉絲團 / 圖片為示意圖、非吃飽菜單



窩客島編輯為了能了解「三燔本家」到底有沒有「壽喜燒吃到飽」的選項，特別至電到「三燔本家」詢問，才了解到原來「三燔本家 壽喜燒吃到飽」真的是十分「隱藏」的菜單，如果不是內行的美食家、饕客，是一定不會知道有這個選擇。



▲圖片來源：台北晶華粉絲團 / 圖片為示意圖、非吃飽菜單

晶華公關表示，其實「三燔本家 壽喜燒吃到飽」基本上是針對使用「旅展、美食展」的餐券才能品嚐到的限定隱藏菜單，平常其實是不會主動與客人提起。但是如果真的有客人直接到店內、並要求希望可以品嚐「壽喜燒吃到飽」的菜單，服務人員也是會提供相關的吃到飽的菜單給客人做選擇。▲圖片來源：台北晶華粉絲團 / 圖片為示意圖、非吃飽菜單

三燔本家 壽喜燒吃到飽

內容：前菜、新鮮蔬菜皿無限供應、美國頂級下肩胛牛肉卷盤/澳洲頂級下肩胛牛肉卷盤/丹麥雪花豬肉盤無限供應及精選甜點(相關菜品以店家公告為主)

餐價：午餐:1080加一成、晚餐1280加一成或使用餐券(相關餐價以店家公告為主)



台北晶華酒店 三燔本家

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號B3樓