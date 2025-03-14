到古亭百年日式老宅中吃早餐！小小樹食 0km 山物所位於在台北少見的日式雙併町屋中，近日重新推出「日式町屋朝食套餐」，讓人沉浸木造老宅的靜謐氛圍，來場悠閒的晨間儀式，搭配手作料理，一口品味四季風土。這次精選四款全新早餐套餐，包括酪梨酸種吐司、狸貓飯盒、焗烤起司麻花麵，以及與可樂果聯名的野菌菇熟肉醬酸種麵包，每款皆嚴選當季食材，呈現豐富層次的健康美味。



▲古亭百年老宅吃早餐！小小樹食早餐回歸，可樂果聯名抹醬先推。 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲古亭小小樹食早餐套餐共推4款 / 小小樹食 提供、WalkerLand窩客島整理

小小樹食 0km山物所

小小樹食 0km 山物所位於台北日治時期的木造町屋宿舍群，是全台少數完整保留的雙併町屋之一，這裡不僅是一間餐廳，更是一座承載歷史文化與永續精神的空間。店內以「0km」概念，選用當地小農的新鮮蔬果，從早餐到下午茶都能品嚐到健康無負擔的美味。木質結構的老宅搭配柔和晨光，讓人彷彿穿越時光，靜享慢食哲學。這次的「日式町屋朝食套餐」強調四季旬味，結合日式手作精神，為早晨帶來儀式感與溫暖氛圍。▲古亭「小小樹食」位於0km 山物所，是重新整修開放的日式百年老宅 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲古亭「小小樹食」位於0km 山物所，木質結構的老宅搭配柔和晨光，讓人彷彿穿越時光 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝四款朝食套餐各具特色，首推「芝麻葉酪梨蛋酸種土司」，選用綿密酪梨搭配滑嫩炒蛋，鋪在香氣四溢的酸種麵包上，再佐以芝麻葉與自製漬物，呈現細緻又豐富的風味。「柳松菇狸貓飯盒與燒海苔」則以高雄 147 香米搭配柳松菇、玉米與雪裡紅，撒上酥脆炸蛋酥，再用現烤海苔包裹，入口即是滿滿日式家常風味。喜愛濃郁口感的饕客可選擇「焗烤起司四重奏麻花麵」，結合四款起司與義式麻花麵，鹹香滑順，滿足起司控的味蕾。▲古亭「小小樹食 0km 山物所」朝食套餐推薦：芝麻葉酪梨蛋酸種土司 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲古亭「小小樹食 0km 山物所」朝食套餐推薦：柳松菇狸貓飯盒與燒海苔 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝特別推薦期間限定的「野菌菇熟肉醬與爐烤酸麵包」，與可樂果聯名推出的醬烤魷魚風味抹醬，搭配牛肝菌與奶油起司，讓人耳目一新。所有套餐均附上季節沙拉、溫暖湯品與飲品，讓人從第一口到最後一口都能感受豐富層次。3 月 8 日起每日早晨限量供應，週一公休，想在百年町屋裡細細品味手作蔬食的晨光儀式，千萬別錯過這場日式早餐的盛宴。推薦閱讀： 全家新品是洪瑞珍！聯名款「花生芝麻麻糬三明治」加熱吃超推。 ▲古亭「小小樹食 0km 山物所」和可樂果聯名推期間限定「野菌菇熟肉醬與爐烤酸麵包」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​▲古亭「小小樹食 0km 山物所」朝食套餐均附上季節沙拉、溫暖湯品與飲品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​

電話：02-23910536

地址：台北市大安區金山南路二段203巷34號（捷運古亭站 5 號出口，步行約 8-10 分鐘）

營業時間：

週日至週四 08:00-17:00、週五至週六 08:00-20:00 每週一公休

朝食時間：08:00-10:30

午食時間：11:30-14:30

下午茶時間：14:00-16:00

週末晚餐時間：17:30-19:00