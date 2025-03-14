嘉義超人氣泡芙店「貓尾巴麵包店」正式開二店，這次進駐承億集團的「山樣子美食基地」，帶來更多樣化的甜點選擇。不同於民族路的本店，大雅分店除了招牌泡芙外，還有可頌、丹麥可頌、千層蛋塔、布朗尼等多款甜點，讓甜點控能一次滿足多種口味。近期最受矚目的開心果系列也在新店登場，濃郁開心果泡芙、開心果可頌掀起打卡熱潮，不僅假日人潮爆滿，連平日開店就有排隊隊伍。



▲嘉義泡芙名店「貓尾巴麵包店」插旗山樣子美食基地，推薦開心果千層蛋塔、開心果泡芙等 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲嘉義泡芙名店「貓尾巴麵包店」在大雅山樣子美食基地開設二號店 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

嘉義泡芙必吃推薦 貓尾巴麵包店 大雅分店

「貓尾巴麵包店 大雅分店」主打酥脆外皮與豐富內餡的泡芙，各種季節限定水果泡芙，配上濃而不膩口的卡士達醬，讓人一口咬下就能感受濃郁的餡料滑順口感。除了泡芙之外，可頌與丹麥可頌也是店內熱銷品項，層層酥脆的口感，搭配香濃奶油香氣，讓人一試成主顧。另外，千層蛋塔也有原味、巧克力、開心果等口味，成為必買選擇，而布朗尼則是巧克力控不能錯過的濃郁甜點。▲嘉義貓尾巴麵包店大雅分店 販售各種可頌、蛋塔等甜點，與本店品項不同 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲嘉義貓尾巴麵包店「布朗尼」每份60元，濃厚巧克力和堅果完美搭配 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝近期最夯的開心果口味更是大雅分店的亮點之一，開心果泡芙內餡滑順濃郁，帶有迷人的堅果香氣，每一口都是滿滿的幸福感。而開心果可頌則將濃郁的開心果醬與香酥可頌完美結合，成為近期甜點迷的話題選擇。店內甜點、麵包品項每日數量有限，售完就沒有，想要吃的話記得要早點去排隊搶買。推薦閱讀： 泡芙控吃下午茶！爺爺泡芙「焦糖蘋果泡芙 蘋果派」免費再送泡芙。 ▲嘉義貓尾巴麵包店「開心果泡芙」香濃不膩口 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲嘉義貓尾巴麵包店「開心果可頌」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址： 600嘉義市東區大雅路一段730號，山樣子美食基地

電話： 05 278 9208

營業時間： 星期二～星期日 11:00–17:00；星期一 公休

