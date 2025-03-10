星巴克買一送一、第二杯半價先喝！星巴克迎來第27週年，為這個特別時刻推出一系列限定新品與優惠活動。不僅有全新春季限定「可可牛軋風味燕麥瑪奇朵」，還有咀嚼系新飲「冰福吉茶葛粉那堤」，讓奶茶控和茶飲愛好者都能找到心頭好。同時，這週開始也推出限時第二杯半價、外送買一送一等優惠，讓大家用最划算的價錢喝星巴克。



▲星巴克新飲料四款開賣，三月再推買一送一、第二杯半價優惠 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



▲星巴克新飲料推薦香濃「可可牛軋風味燕麥瑪奇朵」、清爽「檸檬冷萃咖啡」 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克新品

迎接週年慶，星巴克推出春季新品「可可牛軋風味燕麥瑪奇朵」，將經典牛軋糖風味結合燕麥奶，搭配香草與濃縮咖啡，帶來柔順且帶有堅果香氣的全新體驗。對於喜歡清爽口感的人，全新「檸檬冷萃咖啡」則是一大亮點，冷萃咖啡搭配檸檬果汁，交織出酸甜平衡。此外，咀嚼系飲品「冰福吉茶葛粉那堤」與「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」也將於3/12回歸，黑糖葛粉的Q彈口感與茶香交織，帶來層次豐富的飲用體驗。▲星巴克「冰福吉茶葛粉那堤」與「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」也將於3/12回歸 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克「可可牛軋風味燕麥瑪奇朵」將經典牛軋糖風味結合燕麥奶 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理​3/​10​~3/​11​，全台星巴克門市祭出​「​第二杯半價​」​優惠，只要買兩杯大杯以上、口味相同的飲料，就能輕鬆省下一筆​。​接著從​3​/​12​起，每週三到五還有​foodomo​外送優惠，點兩杯特大杯的那堤、特選美式或焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯直接由星巴克請客。不管是門市還是外送，這波星巴克優惠通通收好，約朋友一起喝起來。▲星巴克3/10、3/11第二杯半價優惠 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克3/12~3/28 每週三~五，於外送平台foodomo推出指定飲品買一送一/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​星巴克3/28生日當天，星巴克將推出一系列永續行動回饋顧客。凡是自帶杯可享折扣15元（原折扣10元），使用循環杯購買飲品則可獲得4顆星。此外，當日晚間七點後，指定食品將享有七折優惠，鼓勵顧客參與「珍食計畫」，減少浪費。此外，今年週年系列商品融入台灣花磚文化，為咖啡愛好者帶來充滿在地特色的收藏選擇。想喝好咖啡、搶好康，千萬別錯過這波星巴克生日慶。推薦閱讀： 大稻埕也吃的到！秒殺芋頭甜點「食芋堂」插旗大稻埕，芋泥草莓也回歸。 ▲星巴克生日慶推出台灣花磚系列杯款/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲星巴克生日慶「Bling晶鑽藍周年不鏽鋼杯」，融合璀璨星光與精湛水晶玻璃工藝/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

上市日期：2025/3/12

新品：「可可牛軋風味燕麥瑪奇朵」「檸檬冷萃咖啡」「冰福吉茶葛粉那堤」「冰經典紅茶葛粉燕麥那堤」



星巴克會員優惠

3月12日至3月14日：星禮程會員單筆消費滿800元，額外贈10顆星（可累贈）

即日起至3月31日：行動預點購買大杯(含)以上飲品，每筆訂單贈1顆星（可累贈）

3月28日星巴克生日慶：自帶杯折扣15元（原10元）、使用循環杯加贈4顆星、當日晚間7點後，指定食品7折優惠。



星巴克第二杯半價

活動時間：2025/3/10(一)-3/11(二)

活動內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。



星巴克foodomo 外送優惠

活動時間：2025/3/12(三)-3/28(五)每週三~五

活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式或焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。