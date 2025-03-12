新北人假日來逛金山老街，或是春季來觀賞金山杜鵑花，不能只知道金山老街鴨肉必吃，還有其他值得一吃的金山老街美食小吃、金山在地百年熱炒老店、開在加油站裡的石頭火鍋等，都是內行人必吃首選，窩客島這次特別整理7間「金山人氣排隊美食」，下次假日來新北金山玩，不妨就先來這7間排隊名店卡位。



▲新北金山美食推薦7選，最強石頭火鍋開店前就排爆，不只金山老街鴨肉 /WalkerLand窩客島整理



來金山老街不只金包里鴨肉必吃，以超浮誇份量聞名的「金山大碗螃蟹」，也是金山老街人氣夯店，一碗海鮮粥裝了滿滿的海鮮配料，一個人根本吃不完；除了老街美食，新北老饕們最推的金山美食「福緣火鍋」，就開在加油站裡，不少人還沒開店就來排隊，是排隊也不見得能吃到的名店；而已經傳承三代的百年老店「阿月野菜快炒」，就算店址較偏遠，仍然有許多人潮排隊，除了快炒青菜、鹹酥溪魚、溪魚外，白斬土雞、芋頭米粉湯也是店內人氣必點菜單。



▲新北必吃7間金山美食，超浮誇海鮮粥、百年快炒店排隊也要吃 /WalkerLand窩客島整理



新北金山美食超浮誇海鮮粥：金山大碗螃蟹

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 金山大碗螃蟹 說：

店內餐點以螃蟹粥、海鮮粥為主，還有白鯧米粉及炸物也都很好吃，但螃蟹粥真的超大碗，1個人根本吃不完，建議2-3個人來用餐比較適合哦。



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金山大碗螃蟹

地址：新北市金山區金包里街44號

電話：0920-989-201

完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享」於窩客島分享：浮誇超大碗的螃蟹粥，二個人根吃不完



▲新北金山美食超浮誇海鮮粥：金山大碗螃蟹，就在金山老街裡 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北金山老街美食超浮誇海鮮粥：金山大碗螃蟹，1個人根本吃不完 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



新北金山美食必吃石頭火鍋：福緣火鍋

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 福緣火鍋 說：

【福緣火鍋】吃過一次就能了解為什麼它的地點有點偏僻，但生意怎麼還可以這麼好了，平價之外，湯頭、沙茶更是一絕，讓人一吃就難忘的好味道。



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福緣火鍋

地址：新北市金山區環金路466號

電話：02-2498-1301

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：新北金山火鍋推薦 ▶ 福緣火鍋 ▶ 200元的超人氣石頭火鍋 想吃得拿號碼牌的平價自助火鍋 金山吃火鍋泡溫泉之旅!



▲ 新北金山美食必吃石頭火鍋：福緣火鍋，還沒開店就有人在排隊 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



▲開在加油站裡的超強金山石頭火鍋：福緣火鍋，白飯無限吃到飽 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



新北金山美食必吃百年熱炒：阿月野菜快炒

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 阿月野菜快炒 說：

位置雖然隱蔽，但生意卻異常火爆，即使在非用餐高峰時段，店內依然座無虛席，店裡的招牌菜包括野菜、芋頭米粉、溪蝦魚、海魚及土雞等山產佳餚，每桌客人幾乎必點，東西便宜又好吃。



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阿月野菜快炒

地址：新北市金山區南勢湖陽金公路38號

電話：02-2498-7622

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：新北市金山區阿月野菜快炒｜開了百年平價大份量熱炒！傳承三代山產海鮮快炒老店



▲新北金山美食必吃百年熱炒：阿月野菜快炒，內行老饕都排這家 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北金山美食必吃：阿月野菜快炒，菜單推薦必點白斬土雞、芋頭米粉湯/大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



新北金山超人氣包子：金山王肉包

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 金山王肉包 說：

相信你只經過金山市區的中山路上，很難不去注意到這家店，因為店門前，總是有著大排長龍的景象。它以販售肉包而名聞遐邇，其知名度大概僅次於金山鴨肉，也幾乎等同於金山銅板美食的代名詞。



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金山王肉包

地址：新北市金山區中山路237號

電話：02-2498-5787

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：﹝新北市金山食記﹞金山王肉包 養豬戶變肉包大王， 飄香20多年、高CP值銅板價的秒殺肉包／金山必吃銅板美食／金山在地人的中式早餐



▲新北金山超人氣包子：金山王肉包，一出爐就秒殺 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北金山銅板價包子必買：金山王肉包，包子均一價18元、饅頭16元 /阿發的簡單幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



新北金山隱藏版美食：金山寬哥食不厭

部落客 jacklsy 造訪 金山寬哥食不厭 說：

菜色基本上沒有走味,都有維持一定的水準,當天開門沒多久就進來,裡面已經有好幾組人客在用餐了,也沒想到入座之後,外面瞬間湧進超多要來用餐的人客。



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金山寬哥食不厭

地址：新北市金山區磺港路183號

電話：02-2498-0226

完整介紹由部落客「jacklsy」於窩客島分享：240713新北市-再訪金山寬哥食不厭



▲ 新北金山隱藏版美食：金山寬哥食不厭，漁村旁紅磚老宅改建餐廳/jacklsy 提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 新北金山隱藏版美食：金山寬哥食不厭，菜單推薦必點貓飯、午魚一夜干/jacklsy 提供、WalkerLand窩客島整理



新北金山磺港漁港人氣美食：Amajia阿嬤家咖啡漁村料理

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 Amajia阿嬤家咖啡漁村料理 說：

餐廳以紅磚老屋打造，並融合懷舊風格的裝潢，讓人仿佛走進鄉下阿嬤的家中，感受那份溫馨與懷念，菜單豐富多樣，特別是漁港特色料理，如薑爆小卷、酒蒸蛤蜊、限定炸鯊魚及阿爸特製鯊魚羹等等。



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Amajia阿嬤家咖啡漁村料理

地址：新北市金山區磺港路189號

電話：0965-282-535

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：新北市金山區Amajia阿嬤家咖啡漁村料理｜藏身於漁港內的人氣餐廳，懷舊阿嬤的漁村特色料理



▲新北金山磺港漁港人氣美食：Amajia阿嬤家咖啡漁村料理，餐點提供道地漁村懷舊料理 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北金山磺港漁港人氣美食：Amajia阿嬤家咖啡漁村料理 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



新北金山老街人氣河粉肉圓：港式蝦仁河粉

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 港式蝦仁河粉 說：

個人覺得蝦仁河粉比肉圓好吃，裡頭餡料咬起來還有脆脆的口感，淡淡蝦仁味，味道口感是我蠻喜歡的，不過喜歡重口味的人應該會覺得太淡。



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港式蝦仁河粉

地址：新北市金山區金包里街53號

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：【新北】金山｜港式蝦仁河粉，清蒸肉圓，金包里老街小吃



▲新北金山老街人氣河粉肉圓：港式蝦仁河粉 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北金山老街人氣河粉肉圓：港式蝦仁河粉，推薦必加辣醬 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理