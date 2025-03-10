台灣虎航又來放大招，這次推出超狂「兩人同行，第2人免費」機票優惠，指定航線直接5折起，讓旅人們輕鬆飛澳門、韓國！這波限時閃購只開放一天，從3月10日上午10點至晚上11點59分，手腳慢就搶不到。無論是想去澳門吃喝玩樂，還是衝韓國追星購物，現在都是最佳時機，揪上好友一起說走就走。



▲虎航兩人同行、第二人免費，十週年快閃優惠只有一天 / WalkerLand窩客島整理提供



▲虎航3/10限定「兩人同行、第二人免費」出國玩先搶虎航機票 / WalkerLand窩客島整理提供

虎航十週年 機票第二人免費快閃優惠

活動時間：2025/3/10 10:00 - 2025/3/10 23:59

旅遊期間：2025/3/30 - 2025/5/31

優惠內容：指定航線兩人同行，第2人免費（5折優惠）

適用航線：

台中 - 澳門

高雄 - 澳門

桃園 - 釜山

高雄 - 金浦

購票方式：台灣虎航官網或APP



注意事項：

票價優惠不含稅金與附加費用。

訂單須為2人（含）以上，成立後不可拆單。

僅適用新訂票，不適用於更改航班。

限量機票，售完為止。