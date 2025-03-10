台灣虎航又來放大招，這次推出超狂「兩人同行，第2人免費」機票優惠，指定航線直接5折起，讓旅人們輕鬆飛澳門、韓國！這波限時閃購只開放一天，從3月10日上午10點至晚上11點59分，手腳慢就搶不到。無論是想去澳門吃喝玩樂，還是衝韓國追星購物，現在都是最佳時機，揪上好友一起說走就走。
▲虎航兩人同行、第二人免費，十週年快閃優惠只有一天 / WalkerLand窩客島整理提供
▲虎航3/10限定「兩人同行、第二人免費」出國玩先搶虎航機票 / WalkerLand窩客島整理提供
活動適用航線包含台中、高雄飛澳門，以及桃園飛釜山、高雄飛金浦，出發日期落在3/30~5/31，趁著春暖花開的時節，來場異國小旅行最剛好。澳門向來是吃貨的天堂，蛋撻、豬扒包、葡國菜樣樣不能錯過，還能順道挑戰世界最高的澳門旅遊塔高空彈跳。至於韓國釜山擁有湛藍海岸線和超強美食，高雄出發直飛金浦更是便利，落地後就能輕鬆前往首爾，從弘大血拼到東大門狂買，還能朝聖最新韓劇拍攝地。
▲虎航「兩人同行、第二人免費」航線包括台中、高雄飛澳門 / WalkerLand窩客島整理提供
▲虎航韓國機票「兩人同行、第二人免費」，包括桃園飛釜山、高雄飛金浦 / WalkerLand窩客島整理提供
由於本次優惠僅限3月10日當天搶購，並且機位有限，想要用超划算價格飛出國的人千萬別錯過。訂票時須一次購買2人以上的機票，優惠僅適用於票價本身，不包含機場稅與其他附加費用。此外，訂單成立後不可拆單，變更航班需另行支付費用，購票前務必確認個人資訊，以免影響優惠資格。台灣虎航官網與APP皆可訂票，手速夠快的旅客就能搶到最便宜的機票，趕快揪上旅伴一起出發。
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▲虎航桃園飛釜山機票特價，第二人免費飛 / WalkerLand窩客島整理提供
虎航十週年 機票第二人免費快閃優惠
活動時間：2025/3/10 10:00 - 2025/3/10 23:59
旅遊期間：2025/3/30 - 2025/5/31
優惠內容：指定航線兩人同行，第2人免費（5折優惠）
適用航線：
台中 - 澳門
高雄 - 澳門
桃園 - 釜山
高雄 - 金浦
購票方式：台灣虎航官網或APP
注意事項：
票價優惠不含稅金與附加費用。
訂單須為2人（含）以上，成立後不可拆單。
僅適用新訂票，不適用於更改航班。
限量機票，售完為止。