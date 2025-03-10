兒童節即將到來，台南遠東香格里拉飯店特別攜手台灣知名插畫家Mich.illust，將深受喜愛的「Ruba Ruba許願精靈」帶進飯店，推出限定親子住房專案「Ruba Ruba陪你過兒童節」，並精心打造期間限定的「繽紛打卡展」，為大小朋友帶來夢幻療癒的歡樂體驗。



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▲兒童節親子遊推薦！台南遠東香格里拉攜手插畫家Mich.illust，療癒打卡展 手作活動開跑 / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理



台南遠東香格里拉Ruba Ruba住房專案僅限4/3與4/4入住，每晚7,069元起，入住即享高樓層景觀客房，翌日還能在遠東Café品味豐盛自助早餐，從台南經典美食到多國風味餐點應有盡有。此外，4/4限定的「彩陶手作坊」活動，由插畫家Mich.illust親自授課，帶領親子共同創作專屬的「許願精靈」，讓孩子們在藝術創作中度過充滿想像力的兒童節。



▲台南遠東香格里拉Ruba Ruba住房專案僅限4/3與4/4入住，每晚7,069元起，入住即享高樓層景觀客 / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理

住宿旅客還可選擇入住29樓以上的尊榮客房，房型包含一大床或兩小床選擇，從窗戶即可俯瞰府城美景，讓旅行更加放鬆愜意。翌日的自助早餐則提供中西日式多元選擇，包含現沖牛肉湯、擔仔麵等台南特色美食，讓旅客在飯店內就能享受在地美味，不必外出奔波。▲自助早餐則提供中西日式多元選擇，包含現沖牛肉湯、擔仔麵等台南特色美食 / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理此外，「彩陶手作坊」活動限4/4當天舉行，分為上午與下午兩場，每場僅限30組家庭參與，採預約制，每房限額一組（兩位參加）。活動將透過手作彩陶的方式，讓孩子與家長共同創作專屬的願望精靈，將兒童節回憶化為獨一無二的藝術作品，帶回家珍藏。▲「彩陶手作坊」活動限4/4當天舉行，分為上午與下午兩場，每場僅限30組家庭參與，採預約制，每房限額一組（兩位參加） / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理▲活動將透過手作彩陶的方式，讓孩子與家長共同創作專屬的願望精靈，將兒童節回憶化為獨一無二的藝術作品，帶回家珍藏。 / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理除了住房專案外，飯店也特別在館內一樓打造「Ruba Ruba許願精靈打卡展」，免費開放民眾參觀，帶來更多療癒童趣的互動體驗。展區設置180公分高的「Ruba Ruba心情守護者」互動裝置，並推出全新「香格里拉冒險之旅」主題，透過生動故事與趣味互動，帶領孩子進入夢幻世界。此外，現場還設有多個IP角色人偶，讓旅客近距離感受「許願精靈」的魅力，並提供「便利貼許願區」，讓來訪者寫下心願，與許願精靈一起迎接美好未來。▲台南遠東香格里拉Ruba Ruba 陪你過兒童節 限定住房專案 / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理





台南遠東香格里拉Ruba Ruba 陪你過兒童節 限定住房專案

活動期間：4月3日或4月4日入住，每晚 7,069元起

活動內容：

1、保證入住高樓層（29樓以上），享受府城美景

2、翌日享用遠東Café豐盛自助早餐（包含台南牛肉湯、擔仔麵等特色美食）

3、4月4日限定「彩陶手作坊」（每房限一組、需預約，每場30組）

4、由插畫家 Mich.illust 親授，親手捏製「許願精靈」並帶回家

5、線上預訂限定（https://sltn.tw/OOfuk）



台南遠東香格里拉夢幻「Ruba Ruba 許願精靈打卡展」（免費參觀）

地點：台南遠東香格里拉 1樓大廳東側門區域

活動內容：

1、180公分超萌互動裝置：「Ruba Ruba心情守護者」+「香格里拉冒險之旅」主題故事

2、獨家IP角色人偶，近距離感受療癒魅力

3、便利貼許願區，寫下心願並打卡拍照

