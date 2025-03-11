不一樣的星冰樂！日本星巴克「春空咖啡星冰樂」強勢登場，這次以「味覺變化」為概念，讓大家一杯竟然可以喝到2種不同口味，這樣超酷的全新體驗，將於3/12起在全日本門市開賣，星巴克澀谷PARCO店更將舉辦一場名為「春空Ball Park」的限定活動，讓大家沉浸於春天的繽紛氛圍，近期去日本可別錯過了。



▲味覺變化的星冰樂！日本星巴克「春空咖啡星冰樂」3/12開賣 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理



日本星巴克「春空咖啡星冰樂」來了！這款的概念和先前的口味都不大相同，主打結合醇厚牛奶咖啡，與酸甜草莓風味的特別飲品。起初品嚐時，口感滑順的牛奶咖啡與慕斯、布丁交織出細膩風味。接著可以用吸管戳破底部的草莓球，內含的草莓醬瞬間釋放，使整杯星冰樂染上粉嫩色調，轉變為獨特的草莓牛奶咖啡風味。



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▲日本星巴克「春空咖啡星冰樂」外帶 736 日圓；內用 750 日圓 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理



為迎接新品，星巴克澀谷PARCO店將於 3/10 至 3/19 舉辦「春空Ball Park」特別活動。活動期間，大家不僅能品嚐「春空咖啡星冰樂」，還能參與多項互動體驗，包括飲品展示區、拍照打卡點，以及期間限定的「春空」主題拍貼機。如果想搶先感受這場味覺遊戲，最近到日本旅遊的朋友，可別錯過試試這款特別的春季飲品。



▲星巴克澀谷PARCO店將於 3/10 至 3/19 舉辦「春空Ball Park」特別活動 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理



日本星巴克 春空咖啡星冰樂

販售時間：3/12～4/8 全日本門市開賣

販售品項：外帶 736 日圓；內用 750 日圓