為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 味覺變化的星冰樂！星巴克「春空咖啡星冰樂」日本首度登場，一杯竟然有2種口味。

味覺變化的星冰樂！星巴克「春空咖啡星冰樂」日本首度登場，一杯竟然有2種口味。

日本 japanwalker 星巴克 春空咖啡星冰樂 more
2025-03-11 20:36:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：スターバックス
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

不一樣的星冰樂！日本星巴克「春空咖啡星冰樂」強勢登場，這次以「味覺變化」為概念，讓大家一杯竟然可以喝到2種不同口味，這樣超酷的全新體驗，將於3/12起在全日本門市開賣，星巴克澀谷PARCO店更將舉辦一場名為「春空Ball Park」的限定活動，讓大家沉浸於春天的繽紛氛圍，近期去日本可別錯過了。
▲味覺變化的星冰樂！日本星巴克「春空咖啡星冰樂」3/12開賣 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理
▲味覺變化的星冰樂！日本星巴克「春空咖啡星冰樂」3/12開賣 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理

日本星巴克「春空咖啡星冰樂」來了！這款的概念和先前的口味都不大相同，主打結合醇厚牛奶咖啡，與酸甜草莓風味的特別飲品。起初品嚐時，口感滑順的牛奶咖啡與慕斯、布丁交織出細膩風味。接著可以用吸管戳破底部的草莓球，內含的草莓醬瞬間釋放，使整杯星冰樂染上粉嫩色調，轉變為獨特的草莓牛奶咖啡風味。

推薦閱讀：蘋果派的天花板！東京池袋「RINGO」蘋果派專賣店，每次都大排長龍。
▲日本星巴克「春空咖啡星冰樂」外帶 736 日圓；內用 750 日圓 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理


▲日本星巴克「春空咖啡星冰樂」外帶 736 日圓；內用 750 日圓 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理

為迎接新品，星巴克澀谷PARCO店將於 3/10 至 3/19 舉辦「春空Ball Park」特別活動。活動期間，大家不僅能品嚐「春空咖啡星冰樂」，還能參與多項互動體驗，包括飲品展示區、拍照打卡點，以及期間限定的「春空」主題拍貼機。如果想搶先感受這場味覺遊戲，最近到日本旅遊的朋友，可別錯過試試這款特別的春季飲品。
▲星巴克澀谷PARCO店將於 3/10 至 3/19 舉辦「春空Ball Park」特別活動 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克澀谷PARCO店將於 3/10 至 3/19 舉辦「春空Ball Park」特別活動 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理
 

日本星巴克 春空咖啡星冰樂

販售時間：3/12～4/8 全日本門市開賣
販售品項：外帶 736 日圓；內用 750 日圓

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#日本
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
蘋果派的天花板！東京池袋「RINGO」蘋果派專賣店，每次都大排長龍。
 記者 蕭芷琳
星巴克第2,000家分店「星巴克茶瓦納TEAVANA STORE 銀座Marronnier通店」盛大開幕。
 特派員 Trish
星巴克續杯5折優惠！再推5大新甜點「草莓奶酪 芋泥布蕾千層」領軍。
 編輯 鄭雅之
利來記 咖啡餐室~來喝碗特製的肉骨茶湯暖身一下吧!
 沾墨點落
推薦商品
keyboard_arrow_up