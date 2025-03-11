7-11 攜手金秀賢！全球限定「聯名小卡、立牌吊飾」分三波登場，此次合作將於 3/19 正式開跑，分三波推出「明星小卡」、「限量文件夾」、「壓克力立牌吊飾」等珍藏好物，加碼一系列「星級饗宴」聯名餐點，讓粉絲一次滿足視覺與味蕾。



▲7-11 攜手金秀賢！活動將於 3/19 正式開跑，分三波推出「明星小卡、限量文件夾、壓克力立牌吊飾」等珍藏好物 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲7-11 x 金秀賢加碼推出「星級饗宴」聯名餐點，讓粉絲一次滿足視覺與味蕾​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

7-11 x 金秀賢聯名活動

韓流席捲台灣，7-11 再度搶攻粉絲經濟！宣布將於 3/19 起，與韓國天王級男神金秀賢攜手合作。首波活動將於 3/19 登場，只要購買指定的「星級饗宴」聯名餐點，即可免費獲得獨家限量「金秀賢小卡」，共有5款不同造型，加碼隱藏版閃，讓粉絲們收藏有更多驚喜。推薦閱讀： 跑了7間小七買不到！午後の紅茶米飛兔收納包爆紅，米飛兔相機包 馬克杯7-11開搶。

▲「7-11 x 金秀賢」聯名活動 3/19 登場，購買聯名餐點就送小卡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲「7-11 x 金秀賢」聯名活動 3/19 登場，購買聯名餐點就送小卡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​第二波預計於 3/21 亮相，凡購買聯名鮮食2件，即贈限定「金秀賢文件夾」乙個，數量有限，送完為止。而第三波活動則於 4/2 展開，透過OPENPOINT集點，可兌換「壓克力立牌」、「鑰匙圈」與「A3海報」等聯名周邊，不過目前第三波活動尚未公佈兌換消息，粉絲們可以隨時關注7-11的消息。▲「7-11 x 金秀賢」購買指定商品，即可集點兌換「金秀賢限量壓克力立牌、鑰匙圈、A3海報等 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲「7-11 x 金秀賢」於​​​​​​​3/21起，購買指定商品，即贈贈「金秀賢限量文件夾」乙個／WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝除了周邊，7-11更攜手台北晶華酒店、台南晶英酒店與涵碧美饌，推出三款聯名餐點。首推「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」，鮮美的蟹黃與整顆鮑魚，搭配濃郁海鮮湯底，口感層次豐富。另一款「蒜香菲力牛義大利麵」，以菲力腰內嫩牛搭配紐西蘭奶油醬汁，蒜香濃郁。▲「7-11 x 金秀賢」聯名餐點推薦：蟹黃鮑魚海鮮湯飯 $169 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲「7-11 x 金秀賢」聯名餐點推薦：CITY PRIMA 精品咖啡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而甜點「焦糖海鹽圓可頌」則是酥脆可頌包裹濃郁焦糖海鹽內餡，甜而不膩。不僅如此，「CITY PRIMA 精品咖啡」也換上金秀賢聯名設計，推出3款不同風格的主題杯與杯套，讓粉絲每日喝咖啡都能感受「男神陪伴」的氛圍。▲「7-11 x 金秀賢」聯名餐點推薦：焦糖海鹽圓可頌 $55 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝於3/19起，購買CITY PRIMA精品咖啡4杯，即可獲贈限量金秀賢明信片，打造追星族的專屬日常儀式感。從鮮食到飲品，再到獨家周邊，7-11 此次的聯名活動可謂「全方位包圍粉絲心」。粉絲們可得把握機會，搶先入手金秀賢全球限定的聯名小卡與周邊，讓男神陪伴你的每一天！▲從鮮食到飲品，再到獨家周邊，「7-11 x 金秀賢」粉絲們可得把握機會 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

活動時間：3/19 起

活動內容：購買「星級饗宴」聯名餐點，隨包裝贈送「金秀賢限量小卡」共 5 款，數量有限，送完為止。

販售品項：蟹黃鮑魚海鮮湯飯 $169（2張小卡；有機會獲得閃卡特別版）、蒜香菲力牛義大利麵 $169（2張小卡；有機會獲得閃卡特別版）、焦糖海鹽圓可頌 $55（1張小卡）



活動時間：3/19～4/1

活動內容：購買CITY PRIMA 精品咖啡 4 杯享69 折，再送「金秀賢限量明信片」，數量有限，送完為止。



活動時間：3/21～4/1

活動內容：購買聯名鮮食任兩件（蟹黃鮑魚海鮮湯飯/蒜香菲力牛義大利麵/焦糖海鹽圓可頌），贈「金秀賢限量文件夾」乙個，款式隨機，數量有限，送完為止。



活動時間：4/2～4/29

活動內容：於OPENPOINT 集點換購，購買指定商品可於「OPENPOINT APP」集點，兌換「金秀賢限量壓克力立牌」、「鑰匙圈」、「A3海報」等周邊。