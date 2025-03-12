火鍋控、肉肉控，要一起尖叫揪團吃鍋了！馬辣集團」旗下的個人鍋品牌「肉之間 大盤肉幸福鍋物」為了搶攻火鍋控、肉肉控必吃清單，在西門町開設了肉之間二店「西門中華店」，以霸氣三角窗店面、寬敞街景視野，以及最重要的「超狂高CP值」套餐，搶攻西門町火鍋必吃人氣鍋物稱號。



▲火鍋吃到飽420元！肉之間二店開幕優惠 美國安格斯牛、海虎蝦免費送 / 肉之間 大盤肉幸福鍋物提供、WalkerLand窩客島整理



▲除了主鍋，這裡最讓人驚喜的就是「自助吧」了，與一般火鍋店不同，「肉之間」把吃到飽的標準拉到新高度，近70種豐富食材 / 肉之間 大盤肉幸福鍋物提供、WalkerLand窩客島整理

「肉之間」火鍋店主打「個人鍋」卻毫不小氣，420元起的套餐就能享受一整盤滿滿的肉或新鮮海鮮，搭配超澎湃的自助吧，讓人直呼「吃到撐還捨不得停下來」。他們的湯底選擇超多元，經典如「關東風壽喜鍋」，甜鹹交融最適合涮肉；愛養生的則可試試「卜卜蜆蒜頭雞湯鍋」，鮮甜暖胃；還有老饕激推的「麻油石頭鍋」，使用百年信成麻油爆炒，光是香氣就讓人食慾大開。▲「肉之間」火鍋店主打「個人鍋」卻毫不小氣，420元起的套餐就能享受一整盤滿滿的肉或新鮮海鮮，搭配超澎湃的自助吧，讓人直呼「吃到撐還捨不得停下來」 / 肉之間 大盤肉幸福鍋物提供、WalkerLand窩客島整理除了主鍋，這裡最讓人驚喜的就是「自助吧」了，與一般火鍋店不同，「肉之間」把吃到飽的標準拉到新高度，近70種豐富食材，包含各式新鮮蔬菜、火鍋配料，還有讓人瘋狂的哈根達斯冰淇淋，完全就是大胃王的天堂。最特別的是，這裡還結合台灣各地經典美食，像是艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯、廟口小香腸、阿嬤瓜仔肉飯，甚至還有店家獨創的「麻油炸蛋」，蛋液流出的瞬間拌飯超誘人，讓人忍不住一碗接一碗。這樣的組合，根本就是「一間火鍋店裡開了一座台灣小吃夜市」。▲這裡還結合台灣各地經典美食，像是艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯、廟口小香腸、阿嬤瓜仔肉飯，甚至還有店家獨創的「麻油炸蛋」 / 肉之間 大盤肉幸福鍋物提供、WalkerLand窩客島整理為了慶祝新店開幕，「肉之間」特別推出一系列超值活動。3月31日前，凡二位成人以上提前預約，且有效證件上的數字包含「1、3、4、8」任兩碼（可重複），每人消費滿600元（不含10%清潔費），就能免費獲得「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份（市值380元）。3月壽星還有專屬好康，提前預約並符合條件的話，還可再獲得「XL海虎蝦」一份（市值240元）。不只如此，開幕期間「西門中華店」再加碼，3月18日至3月20日，凡二位成人以上，每人點購500元以上套餐（不含10%清潔費），就能免費升級大肉盤。▲近70種豐富食材，包含各式新鮮蔬菜、火鍋配料，還有讓人瘋狂的哈根達斯冰淇淋，完全就是大胃王的天堂 / 肉之間 大盤肉幸福鍋物提供、WalkerLand窩客島整理

肉之間 大盤肉幸福鍋物 西門中華店 開幕優惠活動

活動期間：2025/3/18 – 2025/3/31

活動內容：幸運數字對對碰（3/31前）

1、二位成人以上提前預約

2、有效證件含「1、3、4、8」任兩碼（可重複）

3、每人均消滿600元（不含10%清潔費）

4、免費贈送【美國CAB安格斯黑牛嫩肩】一份（市值380元）



肉之間 大盤肉幸福鍋物月壽星限定（3/31前）

1、提前預約參加「壽星專案」

2、每人均消滿600元（不含10%清潔費）

3、加碼贈送【XL海虎蝦】一份（市值240元）

肉之間 大盤肉幸福鍋物 西門中華店 開幕3天限定加碼

活動期間：3/18 – 3/20

活動內容：

1、二位成人以上同行

2、每人點購500元以上含肉套餐或任一雙人套餐（不含10%清潔費）

3、免費升級大肉盤（不含10%清潔費）

肉之間 大盤肉幸福鍋物 西門中華店

地址：台北市萬華區中華路一段152號3樓

電話：02-2311-1311

營業時間：11:30 – 00:00

線上訂位

肉之間 大盤肉幸福鍋物 西門成都店

地址：台北市萬華區成都路68號2樓

電話：02-2312-0675

營業時間：11:30 – 02:00

線上訂位