亞尼克生乳捲100元！這次亞尼克高雄旗艦店即將改裝開幕，在3月14日至16日連續三天推出「百元生乳捲」活動，每日限量30條，搶到就能用100元帶回原價380元的冠軍原味生乳捲。除此之外，為了迎接白色情人節，亞尼克同步推出全新甜點「香檸白巧自由派」與「雪天使生乳捲」，還有期間限定買4送1優惠，甜點控一定要通通跟上。



推薦閱讀：奶茶控喝UG買一送一！UG新品哈瓜奶茶開喝，免費送限量告五人CD吊飾。



▲亞尼克高雄旗艦店開幕，100元生乳捲限量開搶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



亞尼克高雄旗艦店改裝後正式登場，為慶祝開幕，在3月14日至16日祭出「百元生乳捲」限時活動，每日僅限30名粉絲能以100元價格購買原味生乳捲，10點開始發號碼牌，發完為止。這款冠軍生乳捲選用北海道奶霜與鬆軟蛋糕結合，奶香濃郁、口感綿密，一直都是亞尼克的招牌甜點，快閃優惠粉絲一定要搶到。



▲亞尼克高雄旗艦店改裝開幕，連續三天推出100元生乳捲 / 亞尼克提供、WalkerLand窩客島整理

亞尼克 高雄旗艦店開幕資訊

此外，亞尼克針對白色情人節話題，推出兩款甜點推薦。其中「香檸白巧自由派」以貝可拉白巧克力包裹泡芙蛋糕，搭配酸甜清爽的黃檸檬奶霜，奶香與果香超搭，即日起至3月31日週間享買4送1優惠，數量有限售完為止。另一款「雪天使生乳捲」則是純白如雪的天使蛋糕，使用池上米穀粉製成，口感輕盈綿細，搭配北海道奶霜，更添浪漫氛圍。▲亞尼克白色情人節優惠，香檸白巧自由派買4送1 / 亞尼克提供、WalkerLand窩客島整理▲亞尼克白色情人節限定甜點，純白系雪天使生乳捲 / 亞尼克提供、WalkerLand窩客島整理

地址：高雄市左營區華夏路1416號

改裝開幕時間：2025/03/14



亞尼克 高雄旗艦店100元生乳捲優惠

活動時間：2025/03/14-03/16

活動方式：高雄旗艦店每日限量30名，能以100元購買到冠軍原味生乳捲乙條（原價380元），當日10:00開始發送號碼牌，數量有限，發完為止。



亞尼克 白色情人節優惠

活動時間：即日起至2025/03/31

活動內容：週間（週一至週五不含例假日）買「香檸白巧自由派」享買4送1驚喜，每日新鮮製作，數量有限售完為止。