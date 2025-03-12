吉伊卡哇捷運列車追起來！吉伊卡哇這次特別攜手台北捷運，以「吉伊卡哇壽司」為主題打造主題列車，即日起在台北捷運板南線正式登場，超萌吉伊、小八、烏薩奇通通變成壽司造型。即日起至4/14期間限定，只要搭板南線都有機會遇到可愛的吉伊卡哇壽司列車。



▲台北捷運吉伊卡哇壽司彩繪列車，即日起至4/14期間限定登場 / 台北捷運提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北捷運吉伊卡哇壽司彩繪列車，即日起在北捷板南線登場 / 台北捷運提供、WalkerLand窩客島整理

台北捷運 吉伊卡哇壽司列車

人氣超高IP吉伊卡哇，這次現身台北捷運板南線，打造吉伊卡哇壽司列車。彩繪列車以質感黑金配色設計，車身圖案不只有吉伊卡哇，還有烏薩奇、古本、海獺勇者等角色，通通變身成壽司造型，搭配玉子燒、鮭魚卵、鮪魚肚等美味元素，車廂內外都有可愛吉伊卡哇壽司圖案，讓一整班捷運都變成可愛滿分的壽司車車。▲北捷吉伊卡哇壽司彩繪列車，車身內外都有吉伊卡哇壽司彩繪圖案 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲北捷吉伊卡哇壽司彩繪列車，車身內外都有吉伊卡哇壽司彩繪圖案 / 台北捷運提供、WalkerLand窩客島整理這次台北捷運「吉伊卡哇壽司列車」自即日起至4/14期間限定、於板南線限定登場。以往台北捷運的特殊彩繪列車都能在「台北捷運GO」手機APP追蹤到列車位置、班次，目前「吉伊卡哇壽司列車」尚未在APP中標示圖案，但粉絲們也可以透過「列車車次、車組」確認吉伊卡哇列車目前在哪一站，追捷運打卡拍起來。推薦閱讀： 吉伊卡哇壽司店！吉伊卡哇壽司快閃店3/22登場，台北捷運吉伊卡哇列車拍起來。 ▲北捷吉伊卡哇壽司彩繪列車，即日起至4/14在北捷板南線現身 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲北捷吉伊卡哇壽司彩繪列車，可用台北捷運GO手機APP追縱車次 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/04/14

活動地點：台北捷運板南線

吉伊卡哇壽司列車車次：208，車組：141/142