星巴克粉色系新品夢幻上市！星巴克線上門市同步換上春日色彩，推出一系列甜美粉色系新品，讓日常生活更添浪漫氣息。這次新品涵蓋「粉紅女神保冷袋」、「女神冷水壺」，以及兼具時尚與實用性的粉色包款，滿足各種生活需求。於指定平台購買，滿額還可獲得超可愛的小熊擦手巾，絕對不能錯過。此外，27週年限定中也有紅到日本的「貓咪尾巴便利單杯提袋」，這次也推出粉色新品，一開賣就造成搶購。



▲ 7款星巴克粉色新品！紅到日本「貓咪尾巴提袋」新色要搶，再送小熊擦手巾。 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



星巴克27週年限定商品中，就連日本人都搶著跪求台灣代購的「貓咪尾巴便利單杯提袋」，這次帶來全新粉色款，一上市便掀起搶購熱潮。這款提袋以可愛的白色貓咪尾巴造型為亮點，搭配粉嫩配色，不僅療癒感十足，更兼具實用性，讓喜愛手搖飲與咖啡的貓奴愛不釋手。



▲ 星巴克粉色「貓咪尾巴提袋」先搶 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克 粉貓咪尾巴便利單杯提袋

野餐、露營季節來臨，怎能少了實用又時尚的保冷袋。星巴克全新推出「粉紅女神保冷袋」，粉嫩色系加上實用大容量，無論是帶餐、購物還是出遊，都能保持食物與飲品的新鮮度。而想要提升穿搭質感的粉紅控，不能錯過全新粉色尼龍絎縫包款，包括「粉色尼龍絎縫側背包」與「粉色尼龍絎縫提背袋」，輕盈材質與絎縫設計兼具時尚與機能，無論是通勤、旅行還是日常使用，都能輕鬆展現春日氛圍。▲ 星巴克「粉色尼龍絎縫側背包」與「粉色尼龍絎縫提背袋」材質輕盈又時尚 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲ 星巴克推大容量「粉紅女神保冷袋」 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理這次星巴克線上門市還帶來「粉女神陶瓷不鏽鋼杯」，獨特雙層材質兼具陶瓷的細緻口感與不鏽鋼的耐用性，搭配溫柔粉色系，為每一杯咖啡增添美感與品味。除此之外，「女神冷水壺」這次也推出全新甜美粉與浪漫紫兩種夢幻配色，擁有32oz大容量與貼心的標線設計，能隨時掌握補水進度，輕鬆提升生活儀式感。▲ 星巴克「粉女神陶瓷不鏽鋼杯」金星會員兌換加價購 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲ 星巴克「2oz粉紅女神冷水壺」推出全新甜美粉與浪漫紫兩款 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理除了美型又實用的粉色新品，這次星巴克線上門市還加碼推出限定滿額禮。凡於線上門市消費滿999元，即可獲得超可愛的「Bearista小熊擦手巾」，共有粉嫩與清新綠色兩款，數量有限，送完為止。此外，博客來與康是美星巴克線上門市還有品牌週活動，單筆消費滿額即享現金折扣，趁著這波春日新品上市，粉絲們可趁機入手喜愛的單品，享受滿滿的優惠回饋。推薦閱讀： 壽司郎Ｘ我推的孩子新聯名！3大甜點「白桃聖代」先搶，免費再送周邊。 ▲ 星巴克康是美線上門市滿$999贈小熊擦手巾粉色 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲ 星巴克博客來線上門市滿$999贈小熊擦手巾綠款/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

售價：350元



星巴克 甜美粉色系新品開賣時間

博客來星巴克旗艦店：2025/3/17

康是美網購eshop星巴克線上門市：2025/3/8



星巴克 甜美粉色新品

2oz粉紅女神冷水壺，售價$850

粉女神陶瓷不鏽鋼杯 900元 <同為實體門市金星禮>，金星會員兌換條件： 250★或130★+$400，3/20開始兌換。

32oz紫色女神冷水壺 850元

粉紅女神保冷袋 450元

粉色尼龍絎縫側背包 600元

粉色尼龍絎縫提背袋 780元



星巴克品牌週限定優惠

博客來（3/17-3/23）

滿$688送好友分享券乙張

滿$999贈小熊擦手巾（綠）乙個

滿$1,280現折$100

滿$1,880現折$200



康是美（3/8-3/14）

滿$999贈小熊擦手巾（粉）乙個

滿$1,280現折$100

滿$1,880現折$200



注意事項：數量有限，贈完為止，詳細活動規則請見官方網站。