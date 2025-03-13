喜歡泰式海鮮、喜歡泰式料理，更喜歡海鮮吃到飽的老饕們真的不能能錯過「泰市場」推出的限定「海陸大PK」加菜不加價周年慶限定活動。泰市場吃到飽將於3/14至3/30的每週五晚餐及週六、日午晚餐時段限時推出新菜單。同時，在活動期間只要晚間7點半後入場的消費者還可享優惠價每人1,680元吃到飽優惠餐價。



▲泰市場吃到飽新菜單！巨無霸火山排骨 萬隻泰國蝦，搶攻大直吃到飽必吃清單 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



▲活動期間只要晚間7點半後入場的消費者還可享優惠價每人1,680元吃到飽優惠餐價 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

泰市場吃到飽 周年慶優惠活動

泰市場表示，這一次活動以「海陸對決」為主題，讓海鮮控與肉食愛好者都能找到屬於自己的美味吃到飽天堂。餐廳特別升級菜單，海鮮料理部分推出「萬蝦齊放」，選用泰國進口的特大蝦種，搭配多種泰式經典調味，讓消費者一口氣品嚐多種不同風味的蝦料理。而「陸戰代表」則是泰國曼谷火車夜市的熱門美食「巨無霸火山排骨」，以浮誇的擺盤與濃郁的香氣挑戰食客的味蕾極限。▲嗜辣的饕客則不可錯過「泰式辣椒蝦」，這道料理運用泰式經典的香茅、蝦醬、辣醬與特製魚露快炒，讓蝦肉充分吸收濃郁辛香的泰國風味 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝主廚孔德望表示，此次「萬蝦齊放」不僅要滿足饕客對蝦料理的熱愛，更希望帶來色香味俱全的創意菜色。其中，「白灼泰國蝦」以川燙方式保留蝦肉最純粹的鮮甜口感，搭配魚露、辣椒、檸檬等特調醬汁，讓味蕾瞬間感受到泰式經典的酸甜風味。而「泰國蝦海鮮酸辣湯」則將炙烤後的蝦頭熬煮成濃郁高湯，搭配鮑魚、蛤蜊等鮮美食材，入口後湯底濃厚醇香，層次分明。嗜辣的饕客則不可錯過「泰式辣椒蝦」，這道料理運用泰式經典的香茅、蝦醬、辣醬與特製魚露快炒，讓蝦肉充分吸收濃郁辛香的泰國風味，搭配冰涼的香茅啤酒享用，更能瞬間帶來彷彿置身芭達雅海灘的放鬆感。此外，餐廳的經典月亮蝦餅也進行豪華升級，推出「極厚龍蝦月亮蝦餅」，主廚特別將龍蝦肉與新鮮蝦肉絞成細緻蝦泥，並以手工拋打增加彈性，煎炸至金黃酥脆，讓人一口咬下即可品嚐濃郁海味。▲海鮮料理部分推出「萬蝦齊放」，選用泰國進口的特大蝦種，搭配多種泰式經典調味，讓消費者一口氣品嚐多種不同風味的蝦料理 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝除了這些經典菜色外，還有以鮮甜劍蝦與黃咖哩搭配的「黃咖哩劍蝦丸」，口感細膩的「生食級天使紅蝦」，風味清爽的「香茅藍鑽蝦」，外皮酥脆、鹹香十足的「椒鹽蝦猴」，以及以爆炒手法炒出濃郁鍋氣的「火燒蝦仁炒飯」等，每一道都是讓人食指大動的極品美味。▲「萬蝦齊放」不僅要滿足饕客對蝦料理的熱愛，更帶來色香味俱全的創意泰式料理 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝除了海鮮盛宴，「海陸大PK」的另一主角就是「巨無霸火山排骨」同樣來勢洶洶。這道源自曼谷火車夜市的超人氣料理，以驚人的份量與浮誇擺盤吸引無數美食愛好者朝聖。泰市場的主廚團隊特別選用肉質鮮嫩且富含膠質的豬腩排，經過獨家醃製工法與長時間燉煮，讓排骨口感軟嫩、香氣濃郁。料理過程中，主廚將豬腩排先以魚露、胡荽、沙薑等泰式香料醃製，使其入味後再靜置一天，讓肉質充分吸收醬汁精華。隨後加入大骨湯慢火燉煮，確保每一塊排骨都能保持嫩口且充滿濃郁湯汁。最後擺盤時，將燉煮好的排骨層層堆疊成高聳的火山形狀，並豪邁淋上以鳥眼椒、蒜頭、香菜與新鮮檸檬調製的青綠醬汁，使整道料理不僅在視覺上震撼人心，香氣更是讓人食慾大開。▲「巨無霸火山排骨」這道源自曼谷火車夜市的超人氣料理，以驚人的份量與浮誇擺盤吸引無數美食愛好者朝聖 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

活動期間： 2025年3月14日～3月30日

活動地點： 台北市中山區植福路200號（大直英迪格4樓）

活動時段：

每週五晚餐

每週六、日午餐與晚餐



海鮮代表：「萬蝦齊放」

白灼泰國蝦（川燙後拌魚露、辣椒、檸檬，呈現泰式酸甜鮮美）

泰國蝦海鮮酸辣湯（炙烤蝦頭熬製高湯，搭配鮑魚、蛤蜊等食材）

泰式辣椒蝦（以香茅、蝦醬、辣醬與特製魚露快炒，香氣四溢）

極厚龍蝦月亮蝦餅（龍蝦肉與蝦泥拋打成餡，外酥內嫩）

黃咖哩劍蝦丸（劍蝦與黃咖哩完美結合，風味濃郁）

生食級天使紅蝦（口感細膩，展現蝦肉鮮甜）

香茅藍鑽蝦（淡淡香茅氣息，風味清爽）

椒鹽蝦猴（外皮酥脆，鹹香迷人）

火燒蝦仁炒飯（以大火爆炒，鍋氣十足）



肉食代表：「巨無霸火山排骨」

採用鮮嫩豬腩排，經魚露、沙薑、香料醃製，靜置24小時，加入大骨湯慢燉，確保軟嫩入味，層層堆疊擺盤，呈現火山狀視覺震撼，豪邁淋上泰式青綠醬汁（鳥眼椒、蒜頭、香菜、檸檬），香氣撲鼻



限定優惠

1、7:30後入場優惠價每人1,680元

2、首場周末（3月14日至3月16日）晶華會APP會員可折抵100元（不適用於7:30後入場）



泰市場

地址：台北市中山區植福路200號（大直英迪格4樓）

訂位專線：(02) 8502-6100

線上訂位：https://bit.ly/4bSz1Q6



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