當許多人開始說：星巴克的買一送一都沒有「星冰樂」的時候，星巴克就決定在3/14白色情人節於全台門市同步開放「買一送一」活動，讓粉絲們在這個浪漫的節日裡，與親朋好友共享美好時光。同時，這一次的買一送一的活動中，有星冰樂了、真的讓人太開心了。



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▲星巴克3/14「好友分享日」買一送一 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝



星巴克限定「好友分享日」將於3月14日（五）登場，活動時間從上午11:00持續至晚上20:00，只要到全台星巴克門市購買兩杯相同口味與容量的大杯（含）以上飲品，其中一杯星巴克請客，就是「買一送一」喝星巴克，每人每次最多可享有「買二送二」的優惠，現場一次領取。



▲星巴克限定「好友分享日」將於3月14日（五）登場，活動時間從上午11:00持續至晚上20:00 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝



星巴克3/14「好友分享日」買一送一

白色情人節作為情人節的延伸，在近年來已成為許多人表達心意的重要日子，不論是與戀人、朋友或家人共度，都能透過這次的星巴克優惠增添溫暖氛圍。由於這項活動僅限當天，建議有興趣的消費者提前安排時間，避開熱門時段，以免錯過這場甜蜜的限時優惠。▲3/14限時9小時優惠攻略，這次有星冰樂買1送1 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025年3月14日（五）11:00 - 20:00。

活動地點：全台星巴克門市（部分門市不適用）。

優惠內容：購買兩杯大杯（含）以上、相同口味與冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次最多可買二送二，飲料需當場一次領取。

不適用品項：雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲品、典藏系列咖啡、手沖咖啡、虹吸式咖啡、含酒精飲品

額外費用：若更換指定品項或植物奶，需另行加價。

不可與其他優惠併用：折扣、行銷活動、星禮程回饋等優惠無法合併使用。