星巴克粉絲注意了！除了買一送一限定優惠之外，還有一項許多人不知道的半價好康。只要持有JCB信用卡的消費者，透過活動網頁登錄，每年最多可獲得三次「星巴克指定飲品半價優惠序號」。此外，foodpanda也推出限時優惠，每週二點選指定專區的星巴克飲品，下單滿額並輸入優惠碼，即可享第二杯飲品五折優惠。



▲星巴克隱藏優惠！資格限定獨享半價折扣 這7款最低57元喝星巴克 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝



近期，有網友在Threads上分享JCB信用卡的隱藏優惠，成功引發熱烈討論。根據活動規則，JCB持卡人需於每月1日10:30起前往指定活動網頁登錄，成功登錄後即可獲得半價優惠序號。每月僅限一次登錄，每年最多三次，且優惠序號必須於有效期限內使用。當消費者持該序號至星巴克門市消費，並使用登錄時的JCB信用卡付款，即可享指定飲品的半價折扣。



目前可享半價優惠的飲品涵蓋多種人氣選擇，包括美式咖啡、拿鐵、焦糖瑪奇朵、抹茶那堤、蜜柚紅茶等七款品項。例如，一杯原價115元的大杯美式咖啡，折扣後僅需57元，而焦糖瑪奇朵則可用80元入手，相當於直接省下一半費用。此外，持有優惠序號的消費者還能享有加購糕點95折的額外折扣，讓整體消費更加划算。



▲2025年星巴克foodpanda 星巴克外送優惠 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝

除了JCB信用卡的專屬優惠，foodpanda也針對星巴克飲品推出期間限定的外送折扣。自3月1日至4月1日止，每週二於指定專區訂購星巴克飲品，單筆訂單滿額後輸入「週二星享日」優惠碼，即可獲得70元折扣。此外，指定飲品如「經典紅茶那堤」及「巧克力可可碎片星冰樂」，第二杯還能享五折優惠，讓消費者即使不出門，也能以優惠價格享受星巴克的高品質咖啡。值得注意的是，JCB信用卡的優惠名額有限，每月僅開放10,000名額，登錄額滿即截止。同時，foodpanda的折扣活動也有時間限制。但對於星巴克的鐵粉們來說，這些優惠不僅能有效降低消費成本，還能讓日常咖啡時光更加輕鬆無負擔。無論是JCB信用卡的半價折扣，還是foodpanda的外送優惠，都讓星巴克的高品質飲品變得更加親民。▲2025年星巴克JCB信用卡專屬半價優惠 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝

2025年星巴克JCB信用卡專屬半價優惠

活動期間：2025年1月1日～12月31日

適用對象：持有台灣發行的JCB極緻卡(Eternity)、JCB晶緻信用卡(Precious)、JCB晶緻簽帳卡(Precious Debit)

優惠內容：

1、透過指定活動網頁登錄，每月限登錄一次，每年最多3次

2、登錄成功後獲得「星巴克指定飲品半價優惠序號」

3、持優惠序號至門市消費，並使用登錄的JCB信用卡付款，即可享指定飲品半價優惠

4、加購任一糕點，可享95折優惠

5、每月限量10,000名，登錄額滿即截止



2025年星巴克foodpanda 星巴克外送優惠

活動期間：2025年3月1日～4月1日

適用對象：透過foodpanda下單星巴克的消費者

優惠內容：

1、每週二點選指定專區下單，滿額輸入優惠碼「週二星享日」可享現折70元

2、指定飲品「經典紅茶那堤」「巧克力可可碎片星冰樂」第二杯5折

部分優惠無需輸入優惠碼，系統自動折扣



注意事項

優惠數量有限，建議提前下單

foodpanda優惠與JCB信用卡活動無法合併使用



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