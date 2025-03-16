大苑子聯手屋馬燒肉！這次大苑子、屋馬燒肉與攜手推出限定甜點「草莓達克瓦茲」，使用契作新鮮大湖草莓，打造專屬於草莓季的夢幻甜點。這次限定新品「草莓達克瓦茲」不只在屋馬燒肉開賣，台北的粉絲在大苑子市府夢想店也能吃得到，草莓控一定要準時朝聖。



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▲大苑子、屋馬燒肉草莓甜點新品「草莓達克瓦茲」台北台中同步開賣 / 圖片來源：大苑子官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理

吃燒肉吃得再飽，也一定要留甜點胃。這次屋馬燒肉新甜點「草莓達克瓦茲」特別與大苑子合作，使用產地直送的契作大湖草莓，鬆軟餅皮搭配細緻滑順的草莓奶霜，還吃得到酸甜黑醋栗風味，打造酸甜適中的夢幻口感，最適合作為一餐的完美句點。



▲大苑子、屋馬燒肉「草莓達克瓦茲」草莓控甜點必吃推薦 / 圖片來源：大苑子官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理

大苑子、屋馬燒肉新品「草莓達克瓦茲」

為了滿足草莓控，這次新品「草莓達克瓦茲」不只台中屋馬吃得到，更在信義區的大苑子市府夢想店同步開賣，每顆售價99元，更推薦搭配大苑子的草莓季飲品「莓好時光」草莓牛奶、或是「莓好花漾」草莓青茶，讓草莓控、甜點控享受到最夢幻草莓下午茶。▲大苑子「草莓達克瓦茲」大苑子市府夢想店即日起開賣 / 圖片來源：大苑子官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理

開賣日期：2025/03/15起，限量供應

販售門市：屋馬燒肉門市、大苑子市府夢想店

售價：99元/個