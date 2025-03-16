春天不只是陸地上的櫻花盛開，海中也迎來一場粉紅饗宴，每年這個時節，宜蘭龜山島海域的櫻花蝦進入盛產期，為海洋染上一抹迷人的粉紅色。而今年，蘭陽烏石港海景酒店特別推出「雙櫻專案」，結合賞櫻與櫻花蝦美食體驗，限時七天開放預訂，讓旅人一次收穫春日最浪漫的山海風光與味蕾享受。



▲蘭陽烏石港海景酒店每日限量提供「山嵐日式雙人房」，每晚3,999元起 / 蘭陽烏石港海景酒店提供、WalkerLand窩客島整理



蘭陽烏石港海景酒店這項「雙櫻專案」優惠，僅限官網預訂並適用於5月30日前入住。每日限量提供「山嵐日式雙人房」，每晚3,999元起，含兩客早餐，並加碼贈送「手作櫻花蝦拌飯體驗」，讓旅客不只能品味新鮮現撈的櫻花蝦，還能親手製作道地蘭陽海味，感受這片海域獨特的漁村文化。



而櫻花蝦因其細緻的粉紅色澤，被譽為「海中櫻花」，而台灣僅有東港與龜山島兩處產地。龜山島海域純淨，孕育出的櫻花蝦風味格外鮮甜，經過日曬後，香氣更加濃郁，成為饕客們眼中的珍饈。透過這次專案，旅客不只能品嚐櫻花蝦的極致風味，還能深入了解它的產地故事，為旅行增添更多層次的感受。



▲「手作櫻花蝦拌飯體驗」，讓旅客不只能品味新鮮現撈的櫻花蝦，還能親手製作道地蘭陽海味，感受這片海域獨特的漁村文化 / 蘭陽烏石港海景酒店提供、WalkerLand窩客島整理

除了櫻花蝦盛產，春夏也是宜蘭賞鯨的最佳季節，蘭陽烏石港海景酒店同步推出「蘭陽踏浪 賞鯨之旅」住房專案，邀請旅客搭乘賞鯨船航向龜山島海域，與鯨豚共遊。該專案提供兩人同行5,500元+10%起，四人同行8,500元+10%起，包含「山嵐日式雙人房」住宿一晚、每日早餐，以及從烏石港出發的專業賞鯨體驗。此外，即日起至4月30日前預訂，還有機會免費升等海景房，讓旅客在房內就能將龜山島與遼闊的海景盡收眼底。同時，蘭陽烏石港海景酒店再加碼，入住旅客只要在Facebook打卡標記「蘭陽烏石港海景酒店」，並上傳手作拌飯體驗照片，即可獲得「星空看海吧」的無酒精飲品乙杯。無論是悠閒地坐在露天座位吹著海風，還是欣賞日落時分的無敵海景，都能讓旅程增添一份浪漫儀式感。▲蘭陽烏石港海景酒店同步推出「蘭陽踏浪 賞鯨之旅」住房專案，邀請旅客搭乘賞鯨船航向龜山島海域，與鯨豚共遊 / 蘭陽烏石港海景酒店提供、WalkerLand窩客島整理並且每年春夏，宜蘭外海總能見到各種鯨豚悠遊於蔚藍海域，長吻飛旋海豚輕盈翻轉，瓶鼻海豚成群嬉戲，甚至有機會邂逅小虎鯨或抹香鯨的驚喜現身，畫面壯觀震撼。此外，賞鯨行程還包含環繞龜山島巡航，帶旅客近距離欣賞鐘乳石奇觀「眼鏡洞」，探索這座台灣唯一活火山島的壯麗風貌。若想更深入探訪龜山島，旅客還能選擇將賞鯨行程免費更換為「龜山島登島體驗」，由專業導覽人員帶領登島，探索壯觀的火山地形與豐富的生態景觀。由於龜山島登島每日限額，且須提前申請並自付登島清潔費，建議有興趣的旅客提早預訂，以確保名額。蘭陽烏石港海景酒店距離烏石港僅10分鐘車程，無論是賞鯨、登島、衝浪，還是品味宜蘭最道地的海味，都能輕鬆規劃一場充滿驚喜的春夏海岸之旅。趁著櫻花蝦正肥美、鯨豚最活躍的時節，來一趟結合美食與生態體驗的旅行，為春日留下最難忘的回憶。▲蘭陽烏石港海景酒店距離烏石港僅10分鐘車程，無論是賞鯨、登島、衝浪，還是品味宜蘭最道地的海味，都能輕鬆規劃一場充滿驚喜的春夏海岸之旅 / 蘭陽烏石港海景酒店提供、WalkerLand窩客島整理

蘭陽烏石港海景酒店「雙櫻專案」限時快閃優惠

活動期間：3月12日中午12點至3月18日晚上11點59分

住宿期間：即日起至5月30日

優惠內容：

1、每日限量提供山嵐日式雙人房 每晚3999元起 含兩客早餐

2、加碼贈送手作櫻花蝦拌飯體驗 讓旅客親手製作蘭陽海味

3、入住旅客於Facebook打卡標記蘭陽烏石港海景酒店 並上傳拌飯體驗照片 可獲得星空看海吧無酒精飲品乙杯

蘭陽烏石港海景酒店「蘭陽踏浪 賞鯨之旅」住房專案

訂房優惠期間：即日起至4月30日

住宿期間：賞鯨季節限定 建議春夏出發

專案價格

1、兩人同行 每房5500元加10%起

2、四人同行 每房8500元加10%起

包含內容

1、山嵐日式雙人房住宿一晚 含每人早餐

2、烏石港出發的專業賞鯨船體驗 航向龜山島海域與鯨豚共遊

3、4月30日前預訂 享限時升等海景房機會