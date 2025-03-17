春天的腳步悄然而至，微風拂過台北街頭，城市逐漸染上繽紛色彩。每年三月，被譽為「杜鵑花城」的國立台灣大學校園，便成為花季迷人焦點。大片杜鵑花海在校園綻放，粉色、紫色與紅色交織成夢幻景緻，吸引無數遊客前來朝聖。今年春季，捷絲旅臺大尊賢館特別推出「春日賞花趣」住房專案，讓旅客在城市中也能享受滿滿春意。





即日起至3月31日，入住捷絲旅臺大尊賢館，每房每晚3,740元起，除了可享用翌日義饗食堂的豐盛自助早餐，每間客房還附贈環保購物袋，為旅人增添實用小驚喜。此外，房客還可參加抽獎活動，有機會獲得價值2,400元的Le Bron洗護髮組，讓春日之旅更加豐富。透過官網訂房並加購高鐵車票，還能享7折起優惠，為賞花之旅帶來更高的便利性。



台灣大學校園的杜鵑花季是一年一度的春日盛事，預計將展出平戶杜鵑、皋月杜鵑、久留米杜鵑、西洋杜鵑及原生杜鵑等五大品種，讓遊客一次欣賞到多種花卉的獨特風采。校園步道間，滿滿花海綿延綻放，為攝影愛好者提供絕佳取景機會，也成為散步賞景的理想去處。捷絲旅臺大尊賢館距離臺大僅需步行數分鐘，住客能夠輕鬆前往花海勝地，盡情沉浸在春天的浪漫氛圍中。除了賞花，旅客還可探索捷絲旅臺大尊賢館周邊的公館商圈，這裡聚集眾多台灣特色小吃與異國料理，美食選擇豐富。無論是知名的藍家割包、陳三鼎黑糖珍珠鮮奶，還是各式人氣咖啡廳與創意餐館，都能滿足味蕾享受。對於喜愛慢旅行的旅人來說，還可順道造訪附近的大安森林公園、二二八和平公園等城市綠地，在市中心也能感受春日生機。捷絲旅臺大尊賢館擁有76間設計時尚且舒適的客房，每間皆提供至少10坪的寬敞空間，並配有大型景觀窗，讓房客能夠飽覽台北市區的繁華景致或臺大校園的遼闊綠意。透過此次「春日賞花趣」專案，飯店希望能讓國內外旅人，在這個花團錦簇的季節裡，享受一場結合自然與美食的城市度假體驗。

捷絲旅臺大尊賢館「春日賞花趣」住房專案

活動期間：即日起至3月31日

價格：每房每晚最低3,740元起

內容：

翌日義饗食堂自助式早餐

每房贈送捷絲旅環保購物袋乙個

房客可參加抽獎，有機會獲得價值2,400元的Le Bron洗護髮組

官網訂房加購高鐵車票享7折起優惠

訂房資訊：捷絲旅官網 或電洽 02-7735-5000





臺灣大學杜鵑花季

花季時間：每年三月

展出花種：平戶杜鵑、皋月杜鵑、久留米杜鵑、西洋杜鵑、原生杜鵑

特色：校園內綿延盛開的杜鵑花海，適合賞花、攝影、散步



公館商圈美食探索（適合賞花後順道造訪）

推薦美食：

藍家割包

陳三鼎黑糖珍珠鮮奶

各式人氣咖啡廳與異國料理

