台北文青、網美最愛的中山站，即將迎來全新地標！對許多台北人來說，中山站是週末逛市集、赤峰街尋寶的必訪地，2019年四號出口蛻變為「心中山線形公園」後，大量綠意與植栽，打造出讓人流連的散步天堂。而封閉近2年的中山站1號出口，也終於要在5月底完工回歸，全新設計延續四號出口的美學風格，結合灰白色調與曲線幾何元素，讓整體視覺更加一致，未來中山站的街景將更有質感，也多了一處網美們必拍的新熱點。



▲中山站1號出口預計5月底完工 / 台北捷運 提供、WalkerLand窩客島整理



中山站1號出口確定在今年5月底完工，不僅全新地標建物搶眼登場，還設置上下雙向電扶梯，讓通行更便利。搭配線形公園綠廊景觀優化、中山地下街R4至R6出口全面升級，整體不只提升交通機能，更讓中山區成為兼具城市美感與休閒機能的新亮點，吸引不少民眾期待完工日到來，搶先朝聖嶄新地標。



▲中山站1號出口將設置設置上下雙向電扶梯，更便利 / 台北捷運 提供、WalkerLand窩客島整理

中山站1號出口

完工時間：2025年5月底