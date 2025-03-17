台北文青、網美最愛的中山站，即將迎來全新地標！對許多台北人來說，中山站是週末逛市集、赤峰街尋寶的必訪地，2019年四號出口蛻變為「心中山線形公園」後，大量綠意與植栽，打造出讓人流連的散步天堂。而封閉近2年的中山站1號出口，也終於要在5月底完工回歸，全新設計延續四號出口的美學風格，結合灰白色調與曲線幾何元素，讓整體視覺更加一致，未來中山站的街景將更有質感，也多了一處網美們必拍的新熱點。
▲中山站1號出口預計5月底完工 / 台北捷運 提供、WalkerLand窩客島整理
中山站1號出口確定在今年5月底完工，不僅全新地標建物搶眼登場，還設置上下雙向電扶梯，讓通行更便利。搭配線形公園綠廊景觀優化、中山地下街R4至R6出口全面升級，整體不只提升交通機能，更讓中山區成為兼具城市美感與休閒機能的新亮點，吸引不少民眾期待完工日到來，搶先朝聖嶄新地標。
▲中山站1號出口將設置設置上下雙向電扶梯，更便利 / 台北捷運 提供、WalkerLand窩客島整理
全新1號出口建物搭配上下雙向電扶梯，不僅讓通行更便捷，也友善長者與行動不便族群。外觀設計延續中山區的美感升級，搭配線形公園與綠廊整體優化，將中山站周邊打造成都市中的休憩空間與景觀亮點。完工後不僅是通勤族福音，也讓遊客多了一個中山打卡新景點，預計未來將帶動更多人潮前往中山區，享受便利生活與城市新風景。
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▲中山站4號出口心中山線形公園 / 台北捷運 提供、WalkerLand窩客島整理
中山站1號出口
完工時間：2025年5月底