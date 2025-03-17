星巴克買一送一，再加碼搶星巴克禮盒跳水5折！幾乎每週都不間斷推出買一送一優惠的星巴克，在本週也不意外的推出9小時買一送一好友分享日優惠，讓大家用最便宜平均43元美式咖啡，開啟美好一天。此外，春節限定的禮盒「星意納福禮盒」現在也無預警下殺5折，400元有找就能買到，等於晚鳥優惠買到賺到，數量有限快趁早搶一波。



▲星巴克買一送一3/18快閃限定，再加碼星巴克禮盒5折優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



此次「星意納福禮盒」從外觀設計到內容物都洋溢著春日氛圍，內含杏仁蛋白脆餅、莓果可可牛軋糖、榛果可可牛軋糖、焦糖可可酥餅、檸檬奶油酥餅等人氣餅乾，非常適合當作送禮心意。於即日起至4/1期間，禮盒享有5折優惠價，只需395元即可入手，原價則為790元，門市數量有限，售完即止。想要入手的民眾建議提早前往門市搶購，錯過就沒有機會。



▲星巴克禮盒下殺5折，星意納福禮盒只要395元就能入手/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克禮盒 星意納福禮盒5折優惠

而3/18當天則是推出「買一送一好友分享日」小確幸優惠，於當日上午11點至晚間8點期間，全台星巴克門市購買兩杯大杯以上相同飲料，其中一杯由品牌免費招待，每人每次最多買二送二，包括最新飲料、星冰樂、經典咖啡等通通都有，等於小杯美式平均一杯只要43元、巧克力可可碎片星冰樂平均一杯才68元。限時快閃9小時的星巴克春日限定優惠，讓咖啡迷輕鬆與好友共度療癒時光。推薦閱讀： 7款星巴克粉色新品！紅到日本「貓咪尾巴提袋」新色要搶，再送小熊擦手巾。 ▲星巴克買一送一9小時快閃限定 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：即日起至2025/4/1(二)

優惠內容：指定期間購買星意納福禮盒，享5折優惠價$395 (原價$790) 數量有限，售完為止。

注意事項：

1.商品依各門市現貨為準，售完為止。

2.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、 各行銷活動恕不合併使用。

3.本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。



星巴克買一送一

活動時間：2025/3/18(二)

活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里。

6.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。