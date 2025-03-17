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嘉義瑞里紫藤花季盛開！在地11家民宿聯合送優惠 錯過櫻花別錯過紫藤。

紫藤花季 嘉義 小旅行 民宿 more
2025-03-17 16:17:00 文字：編輯 黃楚甯 即時報導 攝影：編輯 黃楚甯
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編輯 黃楚甯

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花迷們看這裡！除了櫻花季外，嘉義瑞里「紫藤花季」也是不容錯過的美麗盛事。花季已於3月中旬登場，為了讓遊客更輕鬆享受這場花卉饗宴，嘉義縣文化觀光局與在地民宿合作，推出超值住宿優惠方案，讓你在欣賞紫藤花的同時，也能享受更具特色且實惠的住宿體驗，不妨在春天安排一趟小旅行造訪嘉義瑞里，放慢腳步，來一場與花共舞的悠閒之旅。

推薦閱讀：2025嘉義最大藝術聯展！承億攜手12位台灣藝術家打造「樹梢上的藝術獵人」。

▲嘉義瑞里「紫藤花季」已如約盛開 / 擷取自慢遊嘉義臉書、WalkerLand窩客島整理

今年的紫藤花季，嘉義縣文化觀光局與當地11家民宿業者合作，推出針對平日住宿的折扣優惠及精美禮品，讓遊客在享受美麗花海的同時，也能體驗到更具特色與實惠的住宿選擇。從即日起至6月底，只要加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，就能輕鬆獲得住宿優惠和多樣贈品。

▲嘉義縣文化觀光局與當地11家民宿業者合作，推出針對平日住宿的折扣優惠 / 嘉義縣文觀局提供、WalkerLand窩客島整理



儘管今年受氣候影響，花期略有延後，但當地業者表示，花苞數量比往年更多，花況非常值得期待。此外，「慢遊嘉義」LINE官方帳號不僅提供住宿、購物等電子優惠券，還能即時查詢瑞里紫藤花季的最新花況及活動資訊，幫助你輕鬆掌握最佳的賞花時機。

▲嘉義縣文化觀光局與當地11家民宿業者合作，推出針對平日住宿的折扣優惠 / 嘉義縣文觀局提供、WalkerLand窩客島整理

根據「慢遊嘉義」的臉書貼文顯示，「石棹‧長青居民宿」、「瑞里‧瑞里小公主咖啡」、「瑞里‧瑞里印象咖啡」、「瑞里‧瑞里茶壺餐廳」、「瑞里‧王鼎茶園民宿」、「瑞里‧青葉山莊」、「雲潭舖子&有人伴伴coffee」紫藤花均如約綻放，每一處的紫藤花景都各具特色，無論是悠閒的咖啡廳、獨具風格的民宿，還是充滿自然氛圍的茶園，都讓人沉浸在花海中。

▲嘉義「紫藤花季」已如約盛開 / 擷取自慢遊嘉義臉書、WalkerLand窩客島整理

 

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