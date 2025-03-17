隨著氣溫逐漸回暖，台南正式進入春季花海綻放的時節。今年初受寒流與降雨影響，許多花卉的花期略微延遲，但從三月下旬起，台南各地將陸續迎來「爆花」美景，形成繽紛的春日畫卷。市長黃偉哲表示，無論是國際蘭展、麝香木、木棉花、蜀葵花還是花旗木，都將在接下來的幾周內陸續盛開，邀請民眾前往各大賞花景點，感受台南春天的浪漫氛圍。



▲中西區衛民街白色九重葛(今年花況)/ 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理



台南擁有豐富的花卉資源，無論是在市區還是郊區，都能找到適合賞花的景點。2025台灣國際蘭展已於3月8日正式開幕，在後壁台灣蘭花生物科技園區展出，帶來世界級的蘭花盛會。而從2月中開始綻放的雅聞湖濱療育森林玫瑰花園，預計將持續到三月底，讓愛花人士能夠徜徉在濃郁的花香與迷人景色之中。此外，南化區北平里與佳里區信義二街、忠孝東路的麝香木已進入花期，新化大坑農場的紫藤花也悄然綻放，而中西區衛民街的白色九重葛則以夢幻純白色彩點綴城市景觀，為春天增添優雅氣息。



▲佳里區麝香木(今年花況)/ 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理

白河林初埤木棉花道的火紅花海一直是台南春季最具代表性的景色之一，今年受氣溫影響，花期稍有延後，但預計三月下旬將進入最佳觀賞期。學甲光華里的蜀葵花田也逐漸展現魅力，色彩繽紛的花朵交織成宛如迷宮的花田，吸引許多遊客前來拍照打卡。而西港金砂里與南化寶光聖堂的花旗木也將陸續迎來滿開，屆時整片樹梢將被粉嫩花朵覆蓋，呈現宛如櫻花盛開的夢幻景致。▲白河林初埤木棉花0315花況/ 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理賞花不只是視覺的饗宴，台南各地也搭配推出精彩的花季活動，為旅遊體驗增添更多樂趣。2025台灣國際蘭展將持續至3月23日，不僅展出四大場域與五大展館，還規劃了20項主題展區，並推出「蘭展月好康優惠」，整合台南市的旅宿、觀光工廠與伴手禮業者，提供多樣化的優惠方案。後壁區公所也結合當地店家，讓遊客能夠在賞花的同時，享受在地特色美食與購物樂趣。▲2025國際蘭展(今年花況)/ 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理白河木棉花季則自3月14日至3月30日舉行，每逢周末將安排音樂表演、市集與親子活動，讓遊客在欣賞木棉花之餘，也能感受熱鬧的節慶氛圍。學甲蜀葵花文化節則自3月15日展開，活動將持續至4月30日，除了蜀葵花田之外，還有火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊與百日草等花卉共同點綴，讓整個花田更加繽紛夢幻。此外，活動期間還特別規劃夜間點燈，遊客可在LED燈光與藝術花燈的襯托下，體驗與白天截然不同的花田美景。▲白河林初埤木棉道(歷史照片，非現況)/ 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理西港金砂里的花旗木花期預計從3月底持續至4月底，今年的主題為「蛇燦生花‧旗遊金砂」，整片粉紅色花海將沿著U型步道綻放，成為最受歡迎的打卡熱點。而南化寶光聖堂的花旗木則與當地特產「黑糖」結合，推出「黑糖尋蜜季」活動，3月29日將舉辦限定市集，讓遊客在賞花之餘，還能品嚐濃郁的黑糖與蜂蜜，體驗春日裡最甜蜜的時光。▲蜀葵花(學甲區公所提供，歷史花況)/ 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理台南市政府觀光旅遊局局長林國華表示，台南擁有四季不同的花卉景觀，為了方便遊客規劃行程，特別整理了「南國花都賞花地圖」，讓旅客可以依據季節選擇最佳賞花地點。不過，由於花期受天候影響較大，建議民眾在出發前透過網路查詢即時資訊，或洽詢當地公所與店家，確保能夠掌握最佳觀賞時機，避免撲空。▲南化玉山寶光聖堂花旗木(歷史照片，非現況)/ 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理除了賞花，3月22日東山區公所還將舉辦「東山Hi咖迎春祭」，結合咖啡展售市集與產地認證發表會，讓咖啡愛好者能夠品嚐東山特色咖啡，享受咖啡香與花香交織的美好氛圍。此外，3月23日是國際蘭展的最後一天，還未前往參觀的民眾務必把握機會，一睹全球最頂級蘭花的風采。▲金砂里花旗木步道(歷史照片，非現況)/ 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理



2025台灣國際蘭展

時間：3月8日 ～ 3月23日

地點：後壁台灣蘭花生物科技園區

特色：四大場域、五大展館、20項主題展覽，並推出「蘭展月好康優惠」



白河木棉花季

時間：3月14日 ～ 3月30日

地點：白河林初埤木棉花道

特色：CNN評選為世界十大最美花道，周末有音樂表演、市集與親子活動



學甲蜀葵花文化節

時間：3月15日 ～ 4月30日

地點：學甲光華里蜀葵花田

特色：五顏六色的蜀葵花田，搭配火焰雞冠花、粉萼鼠尾草等花卉，夜間開放至晚上10點，並有LED燈光與藝術花燈展示



西港金砂里花旗木花季

時間：3月30日 ～ 4月30日

地點：西港金砂里

特色：主題「蛇燦生花‧旗遊金砂」，U型步道兩側盛開粉色花旗木，每年吸引大量遊客拍照打卡



南化寶光聖堂花旗木花季

時間：3月29日 ～ 4月13日

地點：南化寶光聖堂

特色：大片花旗木美景，結合當地特產推出「黑糖尋蜜季」，3月29日舉辦市集，提供黑糖與蜂蜜相關商品



東山Hi咖迎春祭

時間：3月22日

地點：東山區

特色：東山咖啡展售市集暨產地認證發表會，邀請民眾品嚐東山特色咖啡，順遊後壁國際蘭展