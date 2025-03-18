看好春天就是出遊的好時機，老爺酒店集團特別精選八家飯店，推出春季限定的「爺式春遊」專案，集結藝文探索、美食饗宴與溫泉療癒三大主題，無論是文化探索、美食品味，還是泡湯放鬆只要在官網訂房輸入折扣碼「20251SP」，即可享受每房每晚最高折抵500元的優惠，讓春季旅行更加超值。



▲知本老爺酒店「春煦饗樂」春季住房專案，入住享小旅行三選一，愜意慢遊台東，折扣後雙人一泊二食每晚6,900元起 / 老爺集團提供、WalkerLand窩客島整理



▲老爺會館攜手人氣漢堡品牌Butcher jr. by Lanpengyou，推出「美式食刻」專案，入住即贈獨家口味漢堡套餐，折扣後雙人含早餐每晚2,699元起 / 老爺集團提供、WalkerLand窩客島整理

對於喜愛文化漫遊的旅人來說，台中大毅老爺行旅與南港老爺行旅是春日旅行的理想選擇。緊鄰國立台灣美術館的台中大毅老爺行旅，讓藝術愛好者能夠沉浸在濃厚的藝文氛圍中，飯店推出「老爺友優惠」專案，雙人入住含早餐每晚3,200元起，還可享ZEBRA義式餐廳的9折優惠。而南港老爺行旅則以「低碳環保旅遊」為主題，住宿即贈「垃圾廚坊」循環充電盤手作活動，讓旅人親身體驗永續環保概念，雙人含早餐每晚優惠價5,180元起，為都市旅遊增添更多綠色意義。▲台中大毅老爺行旅「老爺友優惠」專案，透過官網訂房輸入折扣代碼「20251SP」，雙人入住含早餐每晚3,200元起 / 老爺集團提供、WalkerLand窩客島整理美食體驗是旅行不可或缺的亮點，老爺酒店集團旗下的台南老爺行旅與老爺會館，分別精選在地美食，滿足饕客的味蕾。台南老爺行旅推出「來BAR! 酒咖」一泊二食專案，提供特製的綠色餐飲套餐，主餐選用具有產銷履歷的御正童仔雞製成的綠咖哩飯，搭配由外型不佳的馬鈴薯與紅蘿蔔蒸餾而成的「蘋安調酒」，雙人含早餐折扣後每晚3,319元起。而台北的老爺會館則與人氣漢堡品牌Butcher jr. by Lanpengyou合作，推出「美式食刻」專案，入住即贈獨家口味漢堡套餐，雙人含早餐每晚2,699元起，讓旅人輕鬆展開一場美食輕旅行。▲台南老爺行旅「來BAR! 酒咖」一泊二食專案，主餐選用具透明產銷履歷的御正童仔雞所做成的綠咖哩飯，搭配以外型NG馬鈴薯、紅蘿蔔製成蒸餾酒的「蘋安調酒」，雙人含早餐折扣後每晚3,319元起 / 老爺集團提供、WalkerLand窩客島整理若想遠離城市喧囂，徹底放鬆身心，北投老爺、知本老爺與礁溪老爺酒店推出以溫泉療癒為主題的專案。北投老爺酒店的「湯之日和」專案，輸入折扣碼後雙人含早餐每晚5,990元起，每房再贈品LOUNGE飲品券，讓旅人在靜謐氛圍中放鬆身心。知本老爺酒店則推出「春煦饗樂」專案，雙人一泊二食折扣後每晚6,900元起，並加贈三選一的小旅行，包括電輔車騎行、水豚君餵食互動或史博館導覽，讓旅客在台東享受結合自然與文化的獨特體驗。礁溪老爺酒店則以「春季尊榮」專案提供雙人一泊二食優惠，週一至週四入住折扣後每晚11,490元起，在群山環抱之中享受天然溫泉的療癒能量。▲北投老爺酒店「湯之日和」專案，透過官網訂房輸入折扣代碼「20251SP」，雙人入住含早餐 5,990 元起 / 老爺集團提供、WalkerLand窩客島整理老爺酒店集團用心規劃春季旅遊專案，從藝文探索到在地美食，再到溫泉放鬆，讓旅人能夠自由選擇最適合自己的春日假期。即日起至4月30日，只要透過官網訂房並輸入折扣碼「20251SP」，即可享受旗下八家飯店的限時優惠，還能加購高鐵票享票價折扣，讓旅程更輕鬆、更超值。▲礁溪老爺酒店「春季尊榮」專案，透過官網訂房週一至週四入住，輸入折扣代碼「20251SP」，雙人一泊二食只要11,490 元起 / 老爺集團提供、WalkerLand窩客島整理

老爺酒店集團 2025「爺式春遊」活動列表

活動期間：即日起至2025年4月30日

優惠方式：官網訂房輸入折扣碼「20251SP」，指定專案每房每晚最高折抵500元

高鐵優惠：加購高鐵票享票價折扣



台中大毅老爺行旅（鄰近國立台灣美術館）

專案名稱：「老爺友優惠」

優惠內容：雙人入住含早餐每晚3,200元起

額外優惠：ZEBRA義式餐廳用餐九折優惠



南港老爺行旅（鄰近台北流行音樂中心）

專案名稱：「低碳環保旅遊」

優惠內容：雙人入住含早餐每晚5,180元起

額外贈品：「垃圾廚坊」循環充電盤手作活動



台南老爺行旅

專案名稱：「來BAR! 酒咖」

優惠內容：雙人一泊二食每晚3,319元起

美食亮點：

綠色餐飲套餐，主餐選用產銷履歷御正童仔雞製成的綠咖哩飯。「蘋安調酒」，以外型NG的馬鈴薯與紅蘿蔔蒸餾製成的特製酒



老爺會館（台北）

專案名稱：「美式食刻」

優惠內容：雙人含早餐每晚2,699元起

美食亮點：Butcher jr. by Lanpengyou獨家口味漢堡套餐



北投老爺酒店

專案名稱：「湯之日和」

優惠內容：雙人含早餐每晚5,990元起

額外贈品：品LOUNGE飲品券



知本老爺酒店

專案名稱：「春煦饗樂」

優惠內容：雙人一泊二食每晚6,900元起

小旅行三選一（贈送體驗）

電輔車騎行

水豚君餵食互動

史博館導覽



礁溪老爺酒店

專案名稱：「春季尊榮」

優惠內容：雙人一泊二食11,490元起（週一至週四適用）

