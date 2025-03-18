喜愛旅遊的人照過來！曾因為沒有提前規劃旅遊行程，而錯過了最優惠的機票和住宿價格嗎？透過易遊網推出的「省省BUY旅遊節」，不僅可以享受國內外旅遊最低2折起的折扣，還有限量的折扣碼和超值抽獎活動，輕鬆規劃一場夢幻之旅，不再為了價格而煩惱。



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▲ 易遊網推出多項期間限定的世界主題日活動，每日搶購日本機票可折3,000元，圖為日本沖繩示意圖/ 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理



「易遊網省省BUY旅遊節」全站最低2折起，並送出限量4,850元的折扣碼，總值高達200萬的旅遊金，讓喜愛旅遊的朋友能夠提前規劃、輕鬆享受旅遊優惠。另推出多項期間限定的世界主題日活動，包括日本機票可折3,000元、歐洲團旅可折5,000元等超殺折扣天天搶，還有歌詩達遊輪之旅及台灣本島住宿、環島之星火車慢遊等超值優惠。



所有在3月13日至3月20日期間完成訂購的行程，若出發或入住時間在9月30日前，都可以享受這些精采的優惠。易遊網總經理陳志豪表示，為了讓消費者更容易選擇喜愛的旅遊地點，特別整理了從3月到9月熱門的日、韓、歐洲等國家的旅遊亮點，供消費者選擇最佳的旅行時機。



▲ 圖為長榮飛機示意圖/ 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理

天天主題日優惠 12點準時開搶

首先是春季的韓國陽光明媚，花卉競相盛開，櫻花節、油菜花節等春季花卉活動正是最佳的賞花時機；夏季是韓國海灘旅遊的旺季，泥浴節、水上樂園、濟州島及海雲臺等美麗海灘都很適合出遊；秋季則是韓國最佳的賞楓時節，還有粉紅亂子草和波波草等美麗景色，不容錯過。再來是春天來到日本，最受歡迎的活動就是賞櫻，各地都有美麗的櫻花景點。夏季則可以體驗水上和Spa主題樂園、瀨戶內海的藝術之島，或是沖繩的珊瑚礁海底世界。其中，8月的盂蘭盆節、阿波舞和青森睡魔祭都是備受歡迎的祭典，各地盛大的煙火秀長達數小時，讓旅行增添無限色彩。至於歐洲各國的旅遊旺季根據地理位置不同而有所差異，像是北歐的極光最適合9月至隔年3月觀賞，西歐在5月至9月的氣候最為宜人，而南歐則在4至5月間因雨量轉少，是旅遊的最佳時機，東歐則因為冬天較冷，宜選擇5月至9月期間前往。▲ 韓國春季有櫻花節、油菜花節等春季花卉活動，正是最佳的賞花時機。圖為首爾旅遊示意圖/ 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理「易遊網省省BUY旅遊節」不僅提供出國旅行的超值優惠，還推出台灣國內旅遊優惠，例如，前往首爾忠武路G3酒店59折起的特惠行程、2晚萬元有找的香港啟德帝盛酒店機加酒優惠，以及沖繩團體優惠，讓消費者輕鬆節省更多。若想選擇國內旅遊，也有36折起的五星級高雄漢來大飯店訂房優惠，以及2,490元起買環島之星萌旅號就送住宿的超值方案，還有澎湖船票及熱門一日遊活動等多種優惠。即日起到3月20日，全站消費滿萬元還可抽大阪萬博來回機票，APP下單不限金額可抽AirPods 4主動式降噪款。▲ 易遊網也推出國內旅遊，包括澎湖船票及熱門一日遊活動等多種優惠，圖為澎湖花火節示意圖/ 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理

3/13 日本機票日：日本機票滿萬折3,000元

3/14 韓國訂房日：韓國飯店現折2,000元

3/15 台灣訂房日：台灣住宿現折1,000元

3/16 歐美跟團日：兩人同行現折5,000元

3/17 歌詩達遊輪日：指定遊輪行(福岡-濟州、佐世保-鹿兒島、福岡-釜山) 每房折3,000元

3/18 香港機酒日：香港機+酒滿萬折3,000元

3/19 國內旅遊日：環島之星行程滿萬折3,000元

3/20 票券日：機場接送(桃機-雙北)99元，日本eSIM 5天5G 29元、麥當勞雙層牛肉吉事堡9元、全家霜淇淋9元



折扣碼優惠

全站 折扣碼 (APP下單)

單筆滿5,000元折550元

單筆滿3,000元折300元

(數量有限，用完即止)



銀行加碼優惠（APP下單）

玉山易遊卡：滿5,000元折1,000元

聯邦銀行 / 第一銀行 / 永豐銀行 / 匯豐銀行：滿5,000元折750元



下單抽好禮

全站：消費滿萬元，抽大阪萬博來回機票（1名）

APP下單：不限金額，抽AirPods 4 主動式降噪款（2名）

新會員APP下單：抽漢來美食500元禮券（20名）

門市下單：不限金額，抽易遊網超萌手機座（各門市5名）



APP簽到抽驚喜好禮

抽希爾頓住宿券、Marshall音響、日韓eSIM卡、饗食天堂餐券、LINE POINTS

簽到滿6天以上，再加碼抽Marshall藍牙音響



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活動詳情： 易遊網官網