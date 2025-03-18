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草仔龜披薩回來了！必勝客芝心蛇進草仔龜比薩，全新芝心酥皮蛇要吃到。

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2025-03-18 11:33:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：必勝客
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編輯 張人尹

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必勝客「草仔龜披薩」居然又開賣了！2024在社群討論度破表的「草仔龜披薩」，被視為必勝客搞怪披薩的代表作之一，這次必勝客推出全新升級版「芝心蛇進草仔龜比薩」，除了有鹹香菜脯米的草仔龜、更多了牽絲的「芝心酥皮蛇」，龜蛇合體進化成「玄武」，讓粉絲們有吃有保庇。

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▲必勝客升級版芝心蛇進草仔龜比薩，草仔龜加芝心酥皮蛇進化成玄武 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

去年必勝客推出的「草仔龜比薩」和「芝心蛇圈圈」引爆討論，今年必勝客應粉絲要求，讓兩者「蛇」進合體，變身靈獸「玄武」，不僅造型超吸睛，更蘊含長壽與祝福的寓意。其中，「芝心酥皮蛇」裹上金黃酥皮，搭配濃郁莫札瑞拉芝心，打造外酥、內牽絲的口感。「草仔龜」一次能吃到鹹甜兩種風味，一半鹹口味內餡是大火爆香的蝦米搭配菜脯米，散發濃濃古早味，另一半甜口味則使用萬丹紅豆，搭配Q彈艾草粿皮，讓人鹹甜口味一次滿足。

▲必勝客升級版芝心蛇進草仔龜比薩，草仔龜加芝心酥皮蛇進化成玄武 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



必勝客本次新品「芝心蛇進草仔龜比薩」更邀請到王彩樺化身「蛇妖」，讓比薩更添話題，並且同步在PK APP會員3/24前搶先開賣，外帶單點優惠價399元，還有外帶買大送大、外送買大送小等超值優惠，最低780元就能吃到雙倍美味。3/25起官網、門市同步開賣，售完為止。

▲必勝客升級版芝心蛇進草仔龜比薩，草仔龜加芝心酥皮蛇進化成玄武 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理
 

必勝客芝心蛇進草仔龜比薩

開賣日期：
3/24前，PK APP會員搶先開賣。
3/25起官網、門市同步開賣。
售價：
外帶單點優惠價399元，可搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠。

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