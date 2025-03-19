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中山站平價日本料理！魚兵衛太春和食處 生魚片丼飯180元，味噌湯免費續。

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2025-03-19 22:19:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 圖片：魚兵衛太春和食處
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

中山站平價日本料理「魚兵衛太春和食處」生魚片丼飯180元開吃！用餐還有味噌湯免費續，絕對是赤峰街高CP值美食。在台北中山站周邊，想找價格親民又不失品質的日式料理，「魚兵衛太春和食處」是許多老饕推薦的口袋名單；也因如此，這邊到用餐時間都滿是人潮，雖然無法訂位，不過翻桌速度相當快，不需等候過久。
▲中山站平價日本料理「魚兵衛太春和食處 」生魚片丼飯180元開吃 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲中山站平價日本料理「魚兵衛太春和食處」生魚片丼飯180元開吃 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲在台北中山站周邊，「魚兵衛太春和食處」是許多老饕推薦的口袋名單 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲在台北中山站周邊，「魚兵衛太春和食處」是許多老饕推薦的口袋名單 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



中山站必吃美食「魚兵衛太春和食處」在地營業也超過10年，是不少老饕們的口袋名單。餐廳位於中山站步行3分鐘距離的赤峰街，店內空間不大，裝潢簡約溫馨，充滿日式風格。店家不提供訂位，採現場候位制，僅收現金，需人數到齊才能入座。

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▲中山站必吃美食「魚兵衛太春和食處」在地營業也超過10年，距離中山站很近 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲中山站必吃美食「魚兵衛太春和食處」在地營業也超過10年，距離中山站很近 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲中山站必吃美食「魚兵衛太春和食處」店內空間不大，裝潢簡約溫馨，充滿日式風格 / 魚兵衛太春和食處提供、WalkerLand窩客島整理
▲中山站必吃美食「魚兵衛太春和食處」店內空間不大，裝潢簡約溫馨，充滿日式風格 / 魚兵衛太春和食處提供、WalkerLand窩客島整理

說到這邊必點的品項，那絕對是「生魚片丼飯」了！最低只要180元就能吃到「彩虹丼」，這比較像是散壽司的概念，生魚片切成小塊，混在一起吃相當療癒，每日數量有限。而「綜合生魚片丼飯」、「生鮭魚丼飯」則是店內招牌，每碗都有大片新鮮生魚片，油脂豐富，入口即化，鮮甜度十足，搭配粒粒分明的醋飯也過癮。
▲中山站平價美食「魚兵衛太春和食處」推薦菜單：綜合生魚片丼飯 $240/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲中山站平價美食「魚兵衛太春和食處」推薦菜單：綜合生魚片丼飯 $240/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲中山站平價美食「魚兵衛太春和食處」推薦菜單：綜合生魚片丼飯 $240/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲中山站平價美食「魚兵衛太春和食處」推薦菜單：綜合生魚片丼飯 $240/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


菜單也提供多種單點選擇，如炙燒干貝、烤鯖魚、明太子山藥、明太子玉子燒等，適合搭配丼飯一起享用。最後，店內還有一大特色就是味噌湯、茶水都在自助區域，可以自行免費續碗。大家下次如果有機會經過，別忘了來試試這家超高CP值的生魚片丼飯囉。
▲中山站平價美食「魚兵衛太春和食處」味噌湯、茶水都在自助區域，可以自行免費續碗 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲中山站平價美食「魚兵衛太春和食處」味噌湯、茶水都在自助區域，可以自行免費續碗 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲中山站平價美食「魚兵衛太春和食處」味噌湯、茶水都在自助區域，可以自行免費續碗 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲中山站平價美食「魚兵衛太春和食處」味噌湯、茶水都在自助區域，可以自行免費續碗 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

中山站平價美食 生魚片丼飯 魚兵衛太春和食處

地址：台北市大同區赤峰街3巷9號1樓
營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00；週一公休

中山站平價美食 生魚片丼飯 魚兵衛太春和食處 推薦菜單

推薦菜單：綜合生魚片丼飯 $240、彩虹丼 $180、明太子玉子燒 $120

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魚兵衛太春和食處

phone02-2559-9656
place台北市大同區赤峰街3巷9號
4.51 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.56
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.33
CP值
4.44
share place
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