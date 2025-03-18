肯德基蛋撻買一送一，這次一定要搶到！肯德基PK APP這次特別在3/19星期三，推出一日限定會員優惠，速食控必搶史無前例的原味蛋撻買一送一，47元吃兩顆蛋撻太過癮。此外還炸雞桶餐56折優惠、APP限定大薯買一送一，限量優惠通通要搶到。



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▲肯德基買一送一，肯德基首次推出APP優惠肯德基蛋撻買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次肯德基特別為會員推出一日限定、限量優惠券開搶。在3/19當天10:30起，推出限量「原味蛋撻買一送一」優惠券，只要$47就能一次帶走兩顆，粉絲一定要手刀買起來。此外更推出桶餐優惠，「6塊咔啦脆雞+6顆蛋撻」399元，相當於直接下殺56折優惠。



▲肯德基買一送一，肯德基APP優惠肯德基蛋撻買一送一、桶餐56折 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

肯德基APP限量優惠券

本次肯德基APP優惠活動，限定在3/19的10:30-20:00期間，限時限量開搶，並且限定當日使用。除了餐點優惠券之外，同時還有「外送滿額199元免運券」粉絲一定要搶到。此外，使用PK雙饗卡APP還可享有最刷嘴的「香酥脆薯(大)」買1送1優惠，平均一包大薯只要33元，不用搶券、只要使用優惠代碼40648就能享有優惠，粉絲一定要先筆記。▲肯德基3/19限定買一送一，再加碼外送滿額199元免運券 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/03/19當天10:30-20:00

活動內容：PK雙饗卡APP限量開搶3大優惠券

優惠券內容：原味蛋撻買一送一、買炸雞送蛋撻桶餐399元、外送消費滿$199免運券

注意事項：優惠券數量有限，僅限當日使用。



肯德基 PK雙饗卡APP加碼優惠

活動內容：「香酥脆薯(大)」買1送1

優惠代碼：40648