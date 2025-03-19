不要只會把家裡佈置成無印風、IKEA風！這次台灣居家品牌HOLA以「對不起春天」為主題，推出多款美感春夏新品，讓人比起看春天美景、更愛待在家。這次不只帶來質感家飾，還邀請插畫家朱緹設計限定春日包裝，花藝師嶺貴子則分享居家花藝靈感，也推出5大亮點新品推薦，讓粉絲們的客廳、餐廳、臥室佈置超溫馨。



▲HOLA 2025年春夏新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲HOLA 2025年春夏新品「對不起春天」系列推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

HOLA 2025年春夏新品優惠

對於喜愛儀式感的粉絲，HOLA今年推動「美一種日常」品牌理念，讓美感無縫融入日常起居。客廳推薦來自荷蘭的PSTR Studio藝術畫作，與新銳藝術家合作，印刷技術細膩，為空間增添文藝氛圍。咖啡角落則適合日本Lemnos掛鐘，結合再生紙與木板材質，為沉澱思緒的空間增添設計感。HOLA也觀察到節日抱枕銷量每年穩定成長，顯示粉絲對於生活儀式感的高度重視，未來將升級9家門市，讓大家更容易入手美感佈置。▲HOLA 2025年春夏新品「美一種日常」品牌理念/ WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲HOLA 2025年春夏新品邀請插畫家朱緹設計限定春日包裝，花藝師嶺貴子則分享居家花藝靈感 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除此之外，HOLA精選五大質感好物，為不同空間帶來春日氣息。餐廳推薦義大利Fiorirà un giardino手工編織餐具系列，以天然纖維製成，兼具美觀與實用性。臥室則適合奧可利300織天絲系列，透氣親膚，搭配繁花圖案營造法式浪漫氛圍。陽台不能錯過瑞典DBKD花器系列，獨特造型點綴綠意角落。此外，HOLA特別為台灣家庭設計「H系列」，針對不同季節與生活需求推出限定商品，包含夏季涼感寢具、冬季保暖用品等，一站式通通都能買到。▲HOLA 2025年春夏新品，推薦精選五大質感好物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​▲HOLA 2025年春夏新品，HOLA特別為台灣家庭設計「H系列」/ WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：即日起

活動內容：

1、官網 APP 好物限時3折起

2、加入新會員享100元首購券

連結：HOLA官網

