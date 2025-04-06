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台中客家餐廳吃這家！古早味客家菜 瑞丘農莊，桔醬土雞、客家小炒、塔香茄子必點。

台中美食 台中客家料理 瑞丘農莊
2025-04-06 18:41:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

老饕最愛的台中客家料理推薦！「瑞丘農莊」位於國美館附近的存中街上，吳老闆出生於花蓮客家庄，雙親分別是苗栗和新竹的客家人，等於是集全台各地客家文化於一身；長大後的吳老闆曾遠渡重洋至中南美洲的瓜地馬拉開燒烤餐廳，返鄉後決定回歸自己熟悉的客家味，廚藝超群的他至今早已擄獲無數老饕的味蕾。

▲台中客家料理推薦瑞丘農莊，吳老闆廚藝超群、集各地客家文化於一身/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲瑞丘農莊必點桔醬土雞，雞皮油亮、雞肉滑嫩多汁/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「瑞丘農莊」長年嚴選食材，堅持古法製作，並依每道料理最適合的火侯烹煮，擺盤等也十分用心講究，不過由於工作人員有限，需耐心等候；「瑞丘農莊」饕客推薦菜餚包括桔醬土雞，選用五公斤左右的放山土雞，吳老闆先以熱水緩緩汆燙雞肉的血水等雜質，接著以文火煮至雞肉熟軟。因此雞肉上桌時，雞皮完好油亮，雞肉滑嫩多汁，別忘了搭配酸香桔醬，滋味更上一層樓。

▲瑞丘農莊的客家小炒開胃下飯/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲醬香濃郁的塔香茄子也是瑞丘農莊客家人氣料理之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

熱愛茄子的饕客，勢必不容錯過「瑞丘農莊」的塔香茄子，吳老闆先將茄子過油，再添入醬油、高湯以及醋燒入味，每條茄子都富含醬味且入口即化，老少咸宜；既然來到客家餐廳用餐，自然必點客家小炒，將半生熟的五花肉切成條狀，加入蔥段、豆乾和魷魚等一同慢慢煸炒，鹹香開胃超下飯。

▲瑞丘農莊的椒鹽大蝦鹹香涮嘴，讓人忍不住一口接一口/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲南瓜中卷同樣是瑞丘農莊超級配飯的熱門料理/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

瑞丘農莊店家資訊

地址：台中市西區存中街61號
電話：04 2372 3255

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