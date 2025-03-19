初鹿牧場這次推出兩款超萌早餐新品「原味米牛乳、雞蛋鮮奶饅頭」，主打外型可愛活潑，加上營養滿分，挑戰大人小孩的早餐新歡。除此之外，針對清明連假，台東初鹿牧場同步推出兒童門票優惠，在4/3-7/6期間內7-12歲兒童入園門票只要100元，讓全家大小一起衝初鹿牧場玩起來。



▲初鹿牧場新品原味米牛乳、雞蛋鮮奶饅頭 / 初鹿牧場提供、WalkerLand窩客島整理



▲初鹿牧場新品原味米牛乳、雞蛋鮮奶饅頭 / 初鹿牧場提供、WalkerLand窩客島整理

初鹿牧場新品 原味米牛乳

初鹿牧場這次重磅推出新品「原味米牛乳」與「雞蛋鮮奶饅頭」，讓早餐再升級。其中，「原味米牛乳」結合初鹿生乳與台東米，一瓶就能補充蛋白質、鈣與無麩質碳水，保久乳規格也更方便保存。領一款新品「雞蛋鮮奶饅頭」則添加初鹿鮮乳與100%鮮乳優格，打造Q彈口感，更專為小朋友設計成迷你尺寸，讓人吃起來更可愛。本次兩款新品在初鹿牧場台東園區、線上商城以及指定通路全台開賣，粉絲們即日起就可以幫早餐補貨。▲初鹿牧場新品原味米牛乳、雞蛋鮮奶饅頭 / 初鹿牧場提供、WalkerLand窩客島整理▲初鹿牧場新品原味米牛乳、雞蛋鮮奶饅頭 / 初鹿牧場提供、WalkerLand窩客島整理除了新品之外，初鹿牧場這次也針對兒童節推出入園優惠，在4/3-4/6期間，6歲以下免費入園、7-12歲兒童門票優惠價100元，在園區內有超萌寵物馬、小兔、小羊等可愛動物等著互動，還有「集章換好禮」與五感體驗活動，讓爸媽們連假遛小孩先筆記起來。▲初鹿牧場兒童節連假優惠，兒童入園優惠100元 / 初鹿牧場提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：即日起上市

售價：43 元/瓶

販售通路：

線上商城：初鹿牧場官方線上商城、momo 購物網

實體門市：初鹿牧場台東園區、c!ty'super



初鹿牧場新品 雞蛋鮮奶饅頭

上市日期：即日起上市

售價：129 元/包

販售通路：

線上商城：初鹿牧場官方線上商城

實體門市：初鹿牧場台東園區、全聯福利中心



初鹿牧場兒童節入園優惠

活動期間：2025/04/03-04/06

活動內容：7-12 歲優惠價$100(原價$180)，6 歲以下免費入園。

