信義區免費吃雞排！貳樓旗下炸物手搖杯店「貳虎OFFTEA」即日起正式插旗信義區，主打炸物與手搖飲複合店，吃炸雞排、喝飲料一次滿足。這次貳虎新開幕帶來全新升級的「虎爽爆檸系」飲料新品，以屏東檸檬打造清爽解膩飲品，搭配獨家燕麥麵衣無骨雞排，讓炸物控與手搖迷一次滿足。3/20-3/22開幕期間還推出「10元買檸檬送雞排」的限時活動，信義區上班族一定要朝聖。



▲信義區免費吃雞排，貳虎OFFTEA開幕優惠10元買檸檬送雞排 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲貳虎OFFTEA插旗信義區永吉路，炸物雞排、飲料珍奶一次滿足 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

貳虎OFFTEA永吉店

貳虎OFFTEA即日起正式進駐永吉商圈，以「炸飲一站式專賣」的概念，炸物加飲料可以一次買齊，不論是午餐、或是下午茶都能買爆。貳虎這次也同步推出新品「虎爽爆檸系」飲料系列，以屏東檸檬現榨，強調酸爽解膩，首推清爽系「爆檸春橙綠」、咀嚼系「爆檸雙料百香茉莉」，還有超台味「爆檸甘芭茶」用喝的甘草芭樂。▲貳虎OFFTEA插旗信義區永吉路，推出新品虎爽爆檸系飲料系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲貳虎OFFTEA信義永吉店，爆檸系飲料系列首推甘芭茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，貳虎也同步推出「虎搭老派奶茶系」奶精奶茶系列飲品，其中最推「虎焙烏龍老派奶茶」重茶味、重奶味超過癮，喜歡咀嚼口感也推薦「虎標老派珍奶、虎標老派雙Q奶」一次喝到珍珠與粉條，搭配典燕麥去骨雞排等炸物一起喝最過癮。▲貳虎OFFTEA插旗信義區永吉路，推出新品虎搭老派奶茶系 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲貳虎OFFTEA插旗信義區永吉路，飲料加雞排最搭 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝開幕期間，貳虎永吉店推出10元購檸檬送雞排的活動，3/20-3/22期間，每天18:00後，只要用10元購買一顆檸檬，即可獲贈一片「虎標燕麥去骨雞排」，每日限量500份。這款雞排以獨家燕麥麵衣打造酥脆口感，即使放置一小時仍保持酥香，是許多炸雞控、雞排控必吃，絕對要趁這波優惠先朝聖。▲貳虎OFFTEA插旗信義區永吉路，10元買一顆檸檬就送雞排 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲信義區貳虎，3/20-3/2210元購買一顆檸檬，即可獲贈一片雞排 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市信義區永吉路30巷117號

電話：0966-513-335



貳虎OFFTEA永吉店 開幕優惠

活動時間：2025/03/20-03/22，每天18:00開始（售完為止）

活動內容：10元銅板價買1顆檸檬，直接送1片現炸虎標燕麥去骨雞排。

注意事項：每日限量500組，送完為止。

