國泰飯店觀光事業旗下的慕軒飯店即將迎來開業11週年，為了與旅客一同歡慶，特別推出一系列住房與餐飲優惠活動，讓消費者在住宿與用餐時都能感受到滿滿誠意。此次週年慶活動自即日起至6月30日止，住房專案不僅提供價值超過萬元的「11週年限定優惠券」，還有機會抽中價值19,000元的經典客房住宿券，壽星來店用餐更享專屬禮遇，讓這場週年慶充滿驚喜。



▲慕軒飯店11週年買一送一！住房免費升等、萬元優惠券、餐飲85折，再抽19,000元住宿 / 慕軒飯店提供、WalkerLand窩客島整理



為了讓旅客在慶祝期間享受最實惠的住宿體驗，飯店推出「11週年生日慶」住房專案，凡於4月1日至6月30日期間入住，即可獲贈價值超過萬元的「11週年限定優惠券」，內含精選拼盤免費兌換券、餐飲及酒水買一送一、客房及套房升等券等共11張優惠券，讓旅客在住宿期間盡享尊榮禮遇。此外，凡身份證字號內含三個「1」的旅客，還可於平日免費升等房型一階，最高可升等至慕軒客房，讓住宿體驗再升級。



▲凡於4月1日至6月30日期間入住，即可獲贈價值超過萬元的「11週年限定優惠券」 / 慕軒飯店提供、WalkerLand窩客島整理

此外，入住「11週年生日慶」專案的旅客，每晚皆可獲得一張「客房抽獎券」，參與每月舉行的住宿券抽獎活動。飯店將於4月30日、5月30日及6月30日分別抽出一名幸運兒，贈送價值19,000元的經典客房住宿券乙張，內含兩客早餐，讓得獎者能夠再次體驗慕軒飯店的高質感住宿服務。獲獎名單將透過電話通知得主，並同步公告於飯店的Facebook及IG粉絲專頁。除了住房優惠，飯店也針對四月壽星推出專屬驚喜。自4月1日至4月30日，凡四月壽星至URBAN331威士忌酒吧或GUSTOSO義大利餐廳用餐，四人同行即贈四吋精選生日蛋糕乙個，讓壽星能夠與親友共度美好時光。而4月17日生日的特別幸運兒，還可額外獲贈一瓶精選義大利氣泡酒，為生日增添更多儀式感。此外，當日用餐的顧客只要使用飯店提供的拍照打卡板拍照，並上傳至Facebook或IG，標註「慕軒11生日快樂」，即可享全桌餐點85折優惠，讓用餐體驗更划算。▲自4月1日至4月30日，凡四月壽星至URBAN331威士忌酒吧或GUSTOSO義大利餐廳用餐，四人同行即贈四吋精選生日蛋糕乙個 / 慕軒飯店提供、WalkerLand窩客島整理▲4月17日生日的特別幸運兒，還可額外獲贈一瓶精選義大利氣泡酒，為生日增添更多儀式感 / 慕軒飯店提供、WalkerLand窩客島整理

慕軒飯店11 週年慶 住房優惠

活動期間：2025/4/1 – 2025/6/30

1、贈送「11週年限定優惠券」乙本（價值破萬，內含 11 張優惠券）

2、精選拼盤免費兌換券（價值 480 元）

3、餐飲、酒水買一送一優惠

4、客房免費升等券

5、套房免費升等券

6、身份證字號含「3個1」，享平日免費升等房型一階（最高至慕軒客房）

7、加碼贈送 AMAZZING CLUB 會員點數 1,111 點



入住即獲「客房抽獎券」乙張

抽獎日期：4/30、5/30、6/30

每月抽出 1 名，贈送價值 19,000 元經典客房住宿券（含兩客早餐）

訂房專線：(02) 7726-9099



慕軒飯店11 週年慶 URBAN331 酒吧 & GUSTOSO 義大利餐廳

活動期間：2025/4/1 – 2025/4/30

1、四人同行，壽星享四吋生日蛋糕乙個

2、生日與慕軒飯店同為 4/17 再加碼，贈送精選義大利氣泡酒乙瓶

3、拍照打卡再享全桌 85 折優惠，用飯店拍照打卡板拍照，並上傳至 Facebook / IG，標註「慕軒11生日快樂」

訂位專線：(02) 7726-9099

