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魚刺人雞蛋糕進駐台東北町！紅烏龍合作社 鳳梨釋迦抹茶卡士達，台東限定雞蛋糕。

雞蛋糕 台東美食 魚刺人雞蛋糕 寶桑町屋
2025-03-20 09:19:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：雲品國際
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編輯 李維唐

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台東美食再加1！雲品國際持續深耕台灣在地文化，與知名品牌「魚刺人雞蛋糕」攜手合作，在台東北町日式木屋群開設「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」，為這片充滿歷史韻味的區域注入創新美食元素。這間全新門市以文化傳承為核心，融合地方特色食材與職人精神，讓經典雞蛋糕展現前所未有的風味。


全新「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」提供13款特色雞蛋糕與多種飲品，並特別推出兩款台東限定口味「紅烏龍合作社」與「鳳梨釋迦抹茶卡士達」，完美呈現台東當地農產的獨特魅力。其中，以台東紅烏龍茶製作的「紅烏龍合作社雞蛋糕」售價80元，茶香濃郁、層次豐富，將經典茶韻與香甜蛋糕結合，為茶葉愛好者帶來全新體驗。而「鳳梨釋迦抹茶卡士達」則以台東特產鳳梨釋迦搭配濃郁抹茶卡士達，每份120元，酸甜果香與醇厚茶韻交織，打造細膩口感，讓人彷彿置身南國果園。



雲品國際總經理丁原偉表示，繼寶桑町屋旅宿開幕後，假日住房率高達九成，平日也維持四成以上的穩定表現。此次與「魚刺人雞蛋糕」合作，不僅進一步推動在地文創，更希望藉此鼓勵青年返鄉發展，共同打造台東的文化美學。「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」的選址更是別具意義，所在的台東北町日式木屋群擁有豐厚歷史背景，與「魚刺人雞蛋糕」珍視傳統、勇於創新的品牌精神不謀而合。透過在地食材與創新技術結合，讓雞蛋糕展現更多元的風貌，也為當地旅遊注入新亮點。

「魚刺人雞蛋糕」自2014年創立以來，以傳承童年美味為品牌精神，將台灣傳統小吃結合地方特色，成功拓展至國際市場。品牌創辦人巫玠茗以家鄉魚池鄉為靈感，開發出「魚池阿薩姆雞蛋糕」，並陸續在台北、台中、基隆、嘉義與花蓮等地開設門市。寶桑店則延續品牌對品質的堅持，選用契作小農生產的無毒雞蛋與天然蔗糖，每日現做，無添加人工香料與色素，確保每一口都能品嚐到最純粹的美味。


 

寶桑町屋魚刺人雞蛋糕必吃推薦 

紅烏龍合作社雞蛋糕（台東限定）— 80元
特色：以台東紅烏龍茶為基底，茶香濃郁、層次豐富，甜而不膩

鳳梨釋迦抹茶卡士達雞蛋糕（台東限定）— 120元
特色：台東特產鳳梨釋迦與抹茶卡士達結合，酸甜果香搭配濃郁茶韻
 


寶桑町屋 -臺東市北町日式建築宿舍群

地址：950台東縣台東市四維路一段689號
官網：https://bit.ly/3E6jcJa

 

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