網紅必拍主題！彰化永靖鄉的成美文化園為了迎接紫色藤花季到來，設計了多條專屬的花廊隧道與花牆，讓遊客可以沈浸在浪漫氣氛，感受獨一無二的紫色浪漫；另園區內提供漢服、羅黏香彩繪等特有體驗活動，還能在全台唯一、被百年松柏環繞的美景中，品嚐當地特色佳餚，讓你拍得開心、吃得滿足！



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▲許願藤每年3-5月開花，進入最佳觀賞期/ 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理



百花齊放的春天，各種色彩繽紛的花卉爭相盛開，紫藤與許願藤不僅最受歡迎，這些紫色花朵所散發的優雅、浪漫、夢幻和柔美，讓人不禁沉醉，成為許多人搶拍的焦點。成美文化園預估將至少吸引超過5萬名民眾入園賞花，屆時將成為中部地區最熱門網紅拍照及打卡的景點。



許願藤以「天使之顏」的美名著稱，每年3至5月間盛開，完美詮釋春天的寧靜與優雅。垂懸的花串如同瀑布般瀉落，彷彿描繪出一幅繁華的畫卷與自然的藝術。成美文化園擁有兩條長達50多公尺的許願藤花廊，共計超過200株樹齡超過10年的許願藤，進入花期後，紫色花朵綻放成為花季期間最夢幻的景點之一。



▲許願藤每年3-5月開花，進入最佳觀賞期/ 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理

而為了迎接紫色藤花季到來，成美文化園還設計了多條專屬的花廊隧道與花牆，讓遊客可以穿梭在紫色藤花之間，進一步沈浸在獨特的浪漫氣氛，感受獨一無二的紫色浪漫。最重頭戲的，一定要漫步在花廊隧道裡，立刻幻化進紫色花海瀑布世界，看到垂掛的花串隨風搖曳相當唯美。▲日式景觀與許願藤花牆形成熱門拍照背景/ 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理在許願藤花季期間，園區也將花園景區打造為紫色夢幻花園開放遊客探索，結合許願藤、花旗木等受歡迎的季節性花卉、紗幔帷幕與播夢種子、花好月圓等大型裝置藝術相互結合，營造出紫色夢幻場景。▲加入紗縵帷幕與藝術裝置打造紫色花園/ 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理

成美文化園擁有媲美日本兼六園的美麗庭園，還有彰化縣指定的百年歷史建築——成美公堂，是融合歷史、人文與自然景觀的當代台灣名園。2025年將迎來成美公堂140周年，園區將舉辦一系列慶祝活動，並提供假日免費專人導覽，介紹園區的歷史背景與花卉景觀，導覽時間為10:00、14:00、15:00，每場次以現場公告為準。



▲絕美日式庭園是成美文化園最知名的區域/ 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理



此外，園區內還提供許多獨特的體驗活動，如漢服穿著、飄漆扇製作和羅黏香彩繪等，讓遊客在遊園之餘感受傳統文化的魅力。如果想品嚐美食，別錯過園區的松柏軒景觀餐廳，這裡的餐廳擁有全台唯一在百年松柏樹下270度環繞美景的用餐體驗。松柏軒的料理融合了彰化在地食材與特色，招牌菜如家傳爌肉刈包和員林80年老舖的獨門肉捲，經過五星主廚團隊精心調製，將傳統美味提升為一場雅致的饗宴，絕對是來訪成美文化園時不容錯過的美食享受。



▲松柏軒景觀餐廳，全台唯一在百年松柏270度環繞的美景下品嘗料理的體驗/ 成美文化園提供、WalkerLand窩客島整理







成美文化園「許願藤花季」夢幻紫色花季

活動期間：許願藤花季3-5月

最佳觀賞期：3月中旬至4月上旬



成美文化園「許願藤花季」必拍亮點

1、紫色藤花隧道、花牆，營造沈浸式紫色浪漫氛圍

2、兩條許願藤花廊，長達50公尺，共200株10年以上樹齡的許願藤

3、日式景觀庭園，許願藤與花牆形成絕美拍照背景



成美文化園「許願藤花季」特色活動體驗

1、漢服穿著體驗，感受古風魅力

2、羅黏香彩繪、飄漆扇製作，傳統文化手作體驗

3、大型藝術裝置，結合許願藤、花旗木與「播夢種子」「花好月圓」等裝飾



成美文化園／松緣會館／松柏軒景觀餐廳資訊

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段86號60號

服務專線：04-8221199

官網：https://www.cmcp1885.com/