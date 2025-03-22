台北披薩推薦，大安區披薩店「PIZZA BOY」可別錯過！在台北尋找正宗拿坡里披薩，這家絕對是值得一試的口袋名單。「PIZZA BOY」隱身在大安區四維路上的小店，老闆從麵糰的水分比例、發酵時間，到烘烤溫度的細節，無一不講究。強調現點現烤，以及每日手作的新鮮麵團，讓人不禁好奇會是什麼味道。



▲台北拿坡里披薩推薦「PIZZA BOY」推薦菜單：芝麻葉帕馬生火腿 $480 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲台北拿坡里披薩推薦「PIZZA BOY」是間隱身在大安區四維路上的小店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台北披薩推薦 拿坡里披薩 PIZZA BOY

台北披薩推薦「PIZZA BOY」時而會在全台各地到處快閃，時而會在固定店面在大安區四維路上，這邊下午過後有戶外座位可供立食。建議大家在前往「PIZZA BOY」前，可以先到粉絲團看看今天會在哪營業。由於每日麵糰數量有限，建議想要品嚐的顧客提前私訊預留，以免向隅。推薦閱讀： 台北美式漢堡推薦7選！貓狗店長超可愛，這家根本台版Shake Shack。

▲台北披薩推薦「PIZZA BOY」時而會在全台各地到處快閃，時而會在固定店面在大安區四維路上 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲台北披薩推薦「PIZZA BOY」在烘烤時會一直旋轉，讓面皮周圍膨起，吃起來不會油膩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「PIZZA BOY」老闆堅持每日限量製作，所有麵糰都經過 30 小時低溫發酵，確保餅皮擁有最佳口感。而口味上也與常見的美式披薩不同，「拿坡里披薩」的餅皮較為濕潤，口感柔軟又帶點嚼勁，在烘烤時會一直旋轉，讓面皮周圍膨起，吃起來不會油膩，而像是窯烤麵包一樣Q彈。▲台北披薩推薦「PIZZA BOY」老闆堅持每日限量製作，所有麵糰都經過 30 小時低溫發酵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲台北披薩推薦「PIZZA BOY」披薩皮吃起來不會油膩，而像是窯烤麵包一樣Q彈 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而這邊菜單提供多種口味選擇，從經典的「瑪格麗特」、充滿煙燻風味的「佛倫提納」，到以台灣在地食材入味的「高粱酒香腸」，每一款披薩都展現出店家的巧思與獨特風味。不過因為與常見披薩不同，拿起來時餡料容易滑落，因此建議以對折或捲起的方式食用，讓餡料與麵皮在口中完美融合。▲台北拿坡里披薩推薦「PIZZA BOY」推薦菜單：芝麻葉帕馬生火腿 $480 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲台北拿坡里披薩推薦「PIZZA BOY」推薦菜單：芝麻葉帕馬生火腿 $480 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝餅皮外層微脆，內裡柔軟，咀嚼Q彈有勁，搭配濃郁的起司與餡料，每一口都讓人回味無窮。對於「PIZZA BOY」來說，披薩不只是食物，更是一種對道地料理的堅持。每一片披薩的背後，都是店家對食材、發酵工藝與烘烤技術的用心，台北的朋友如果想品嚐看看，不妨現在就看看店家會在哪邊營業吧。▲台北拿坡里披薩推薦「PIZZA BOY」對店家來說，披薩不只是食物，更是一種對道地料理的堅持 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲如果想品嚐看看「PIZZA BOY」的拿坡里披薩，不妨現在就看看店家會在哪邊營業吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市大安區四維路26號（固定駐點）；不定時在全台各地快閃

營業時間：依照官方 IG 公告為主

台北披薩推薦 拿坡里披薩 PIZZA BOY 推薦菜單

推薦菜單：瑪格麗特 $350、芝麻葉帕馬生火腿 $480