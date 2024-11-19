台北的漢堡控看過來！這次精選7家超有特色的美式漢堡店，從台版Shake Shack的經典smash burger，到貓狗店長坐鎮的萌系餐廳，還有藏身眷村老宅的炭烤手工漢堡，每一家都各具亮點。不論是超爆汁的肉排、特製醬料，還是結合甜點與漢堡的創意料理，這些餐廳絕對讓你吃得心滿意足。





▲台北的漢堡控看過來！這次精選7家超有特色的美式漢堡店 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



台北美式漢堡推薦：捷運台北車站「歐帝斯漢堡」

來台北車站吃漢堡不只有Popeyes！台北車站美食「歐帝斯漢堡」不只是美國白宮來台指定必吃，更有韓國藝人、歐美職業選手都前來品嚐過。店家地點位在台北轉運站附近，提供多款道地美墨料理，尤其是這超爆汁的手工漢堡，喜歡超肉慾組合的朋友，可別錯過這家道地好店。



完整文章：不只有Popeyes！台北車站美食「歐帝斯漢堡」爆汁9層手工漢堡超肉慾，美國白宮來台指定必吃。



▲台北車站美食「歐帝斯漢堡」可是美國白宮來台指定必吃 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



台北美式漢堡推薦：捷運忠孝新生站「TakeOut」

漢堡界的貓咪咖啡廳！忠孝新生美食「TakeOut Burger & Cafe」不僅提供各式口味的美式漢堡，還有三隻超可愛的貓店長會在店裡遊走。讓人享受美食同時，也能沉浸在貓咪的溫暖陪伴中，貓奴們怎麼可以錯過這個地方呢？重點是這邊漢堡還是強調現點現做，完全不馬虎，不單單只是有噱頭，現在就趕緊來看看吧。



完整文章：漢堡界的貓咪咖啡廳！忠孝新生美食「TakeOut」貓店長超可愛，手工漢堡超涮嘴。



▲▼漢堡界的貓咪咖啡廳！「TakeOut Burger & Cafe」提供多種美式漢堡 / WalkerLand窩客島整理提供



台北美式漢堡推薦：捷運忠孝復興站「三巴漢堡 Three Pugs」

巴哥漢堡店！從餐車起家的「Three Pugs 三巴漢堡」於去年終於落腳於台北東區，堅持自製漢堡肉排、精選麵包與秘製醬料，不只有飽滿多汁的漢堡，更有一般漢堡店吃不到的法式甜甜圈。同時，這邊美式風格餐廳超好拍，還有超可愛的店長「巴哥犬巴巴」會不定時來店裡打招呼，實在是可愛至極。



完整文章：巴哥漢堡店！台北東區必吃「三巴漢堡 Three Pugs」美式風格餐廳超好拍，招牌口味必吃。



▲▼從餐車起家的「Three Pugs 三巴漢堡」有超可愛的店長巴巴 / WalkerLand窩客島整理提供



台北美式漢堡推薦：捷運國父紀念館站「Comfort Burger Company」

台版Shake Shack漢堡！國父紀念館美式漢堡店「Comfort Burger Company」新開幕，菜單以美式快餐經典的smash burger作為招牌，將肉排壓扁成薄片，經過大火煎烤蔓延出的濃郁肉香，來一顆配上香甜奶昔，漢堡控絕對要試試這過癮的滋味。



完整文章：台版Shake Shack漢堡！壓扁肉排超過癮，國父紀念館美式漢堡店「Comfort Burger Company」新開幕。



▲▼台版Shake Shack漢堡！國父紀念館美式漢堡店「Comfort Burger Company」新開幕 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



台北美式漢堡推薦：捷運市政府站「TRIPLE T burger」

不只是漢堡店！大巨蛋周邊美食「TRIPLE T burger/dessert」新開幕，不僅位於捷運市政府站附近，也靠近大巨蛋和松菸商圈。店內由咖啡烘豆師與甜點師共同經營，比起一般的漢堡店，這邊結合了漢堡、甜點兩者截然不同的美食，無論是招牌「貳貳手路燻煙牛肉」和「辣子花生炸雞腿漢堡」，還是每日自製「貳貳薯條」、「巧克力百香泡芙」可都別錯過囉。



完整文章：不只是漢堡店！每日自製薯條超推，大巨蛋周邊新開幕「TRIPLE T burger」漢堡、甜點都吃得到。



▲▼不只是漢堡店！大巨蛋周邊美食「TRIPLE T burger/dessert」新開幕 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



台北美式漢堡推薦：捷運南港站「Bogart's Smokehouse 美式木柴烤肉屋」

最正宗美式BBQ漢堡在南港！身為漢堡控，絕不能錯過藏身於南港的「Bogart's Smokehouse 美式木柴烤肉屋」，這邊不僅網友一致好評，就連假日也總是大排長龍。如果大家想要大口吃著美式BBQ漢堡，享受多汁煙燻烤肉的美味，現在可要趕緊筆記下來。



完整文章：最正宗美式BBQ漢堡在南港！網友一致好評、假日大排長龍，「Bogart's Smokehouse 美式木柴烤肉屋」漢堡控可不能錯過。



▲▼最正宗美式BBQ漢堡在南港！「Bogart's Smokehouse」網友一致好評 / WalkerLand窩客島整理提供



台北美式漢堡推薦：捷運台北橋站「OakTown Burger Grill」

超爆汁的炭烤手工漢堡！藏身在眷村70年老宅內，三重正義南路必吃「一村小酒館 OakTown Burger Grill」漢堡控可不能錯過；加上充滿歷史感的眷村老宅氛圍，讓大家來這邊不只是飽餐一頓，更能感受到不一樣的氣氛，喜歡美式餐廳的朋友可別錯過。



完整文章：超爆汁的炭烤手工漢堡！藏身在眷村70年老宅內，三重正義南路必吃「OakTown Burger Grill」漢堡控可不能錯過。



▲▼超爆汁的炭烤手工漢堡！「OakTown Burger Grill」藏身在眷村70年老宅內 / WalkerLand窩客島整理提供

