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台北日本市集快閃！SOGO日本美食展100家快閃，起司蛋糕布丁獨家吃。

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2025-03-24 08:37:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：SOGO
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

春天想感受日本氛圍、不必出國！全台最大日本展「春の北海道展」就在遠東SOGO忠孝館登場，即日起至4/6限時17天，集結近百家品牌，帶來甜點、和菓子、海味美食及工藝逸品，16家全新品牌首度登場，更有17家現場職人實演，讓人逛展之餘也能沉浸於道地日式風情。活動期間消費滿額贈「春櫻和風禮」，還能抽星宇航空日本商務艙機票，還有指定銀行最高7%回饋，週末加碼日式歌舞與相撲體驗。想吃想買想體驗，一次滿足。

▲台北日本市集快閃！SOGO日本美食展100家快閃，起司蛋糕布丁獨家吃 / SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

▲SOGO打造全台最大規模日本展 / SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理



本次日本展重點鎖定北海道及各地人氣美食，像是百年老舖柳月帶來季節限定「草莓牛奶三方六年輪蛋糕」，香氣濃郁、甜而不膩，還有神戶本高砂屋最新「杏仁瓦片」香酥涮嘴，是送禮自用都合適的伴手禮。此外FROMAGEの杜推出「伯爵茶生起司蛋糕」，使用北海道牛乳製作，綿密口感令人驚豔。

▲SOGO日本展「草莓牛奶三方六年輪蛋糕」 / SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

▲SOGO日本展推薦必買甜點，高砂屋最新「杏仁瓦片」 / SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

現場還有SOGO2獨家限定的FAKE surprisesweets「北海道起司蛋糕風味布丁」、妹妹今川燒「奶霜生乳包」等多款新品，讓甜點控一次吃個過癮。每日現做實演的干貝海鮮炒麵、鹽昆布飯糰、雞白湯拉麵也千萬別錯過。

▲SOGO日本展獨家限定的FAKE surprisesweets「北海道起司蛋糕風味布丁」 / SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

▲SOGO日本展每日現做實演的干貝海鮮炒麵 / SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理


不只美食吸睛，日本工藝逸品同樣精彩，來自北陸的彩色瓷器、輪島漆器、九谷燒、京都松榮堂的線香盤與京都工藝的友禪手繪足袋鞋，全都由日本職人來台展示與銷售。神奈川品牌MAGIQUE MALLET首度登場，職人石飛享子親自設攤，帶來獨家飾品與配件，讓人感受傳統與現代融合之美。逛展之餘，還有「日本秘境照片展」、打卡送零食活動，週末也有日式歌舞、相撲文化體驗，氣氛十足。

▲SOGO日本展即日起至4月6日 / SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

 

SOGO忠孝館日本展「春の北海道展」

地點：遠東SOGO忠孝館12F活動會館
活動時間：即日起至2025/4/6
 

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