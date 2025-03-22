春天就該出門走走！今年春暖花開時節，雙北人最期待的「2025新北春紛節」正式回歸，將於3月22日至3月23日在新北大都會公園熱鬧登場。活動主題為「Follow your heart」，打造4大展區、3大舞台、超過150攤春日市集，不論是想來場Chill野餐、沉浸音樂現場，還是帶小孩、毛孩出門放電，都能找到專屬樂趣。最吸睛的還有限時展出的7公尺高「粉嘻鯨」水上裝置藝術，每晚噴水加燈光秀，堪稱春天最夢幻打卡新地標。



▲2025新北春紛節就在三重新北大都會公園登場/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理



▲三重新北大都會公園「2025新北春紛節」以復古露營封為發想/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理

2025新北春紛節 活動時間

春紛節活動內容豐富，4大展區主打輕鬆體驗。「春紛微醺搖呀搖」有金曲音樂與酒水，「游牧野餐躺呀躺」打造復古露營風，「親子樂園滑呀畫」提供二手玩具交換，「毛小孩跑呀跑」則讓寵物盡情奔跑還能聽講座。舞台方面，Angie安吉、HUSH、麋先生等歌手輪番開唱，小舞台則放送經典金曲與兒歌，適合大小朋友同樂。春日市集更集結150家攤商，推出老饕計畫美食套餐，還有三重在地「啤酒頭釀造」限定精釀啤酒，現場享受微醺野餐氛圍超放鬆。▲三重新北大都會公園「2025新北春紛節」有150攤市集攤位/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理▲2025新北春紛節有市集、有演唱會通通免費入場/ 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理限定登場的「粉嘻鯨」高達7公尺、寬13公尺，靜靜浮現於新北大都會公園水面，於即日起至4/20展出，每日下午3點到晚上9點整點及半點上演噴水秀，水柱隨音樂律動，猶如鯨魚換氣般栩栩如生。晚上6點起，搭配燈光與音樂變化，帶來夢幻水舞演出。白天是自然系藝術，夜晚變身童話場景，吸引民眾搶拍。展區內還有多項春紛藝術裝置，不僅結合環保理念，更讓春日散步增添療癒氛圍，從白天到夜晚都超好拍。▲新北大都會公園「粉嘻鯨」噴水秀於即日起至4/20展出 / 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理▲新北大都會公園「粉嘻鯨」白天也超萌、超好拍 / 新北觀光局 提供、WalkerLand窩客島整理

日期： 2025年3月22日（六）- 3月23日（日）

地點： 新北市三重大都會公園



2025新北春紛節 四大主題展區

春紛微醺搖呀搖（音樂＋精選酒水）

游牧野餐躺呀躺（復古露營風野餐區）

親子樂園滑呀畫（親子手作＋小小攤主市集）

毛小孩跑呀跑（寵物友善空間＋知識講座）



2025新北春紛節 音樂卡司

春紛大舞台：Angie安吉、HUSH、icyball冰球樂團、Night Keepers守夜人、小男孩樂團、麋先生MIXER等

綠洲小舞台：Hit Fm DJ帶你重溫90-2000年代經典金曲

動物島小小舞台：兒童音樂remix版，親子互動超歡樂



2025新北春紛節 春日市集

150家人氣攤位，集結全台美食＋創意商品



2025新北春紛節 鯨魚噴水秀

展演時間：即日起至4/20

噴水秀時間：每日下午3點至晚上9點，整點與半點展演噴水秀

燈光秀：每天晚上6點起點燈。







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