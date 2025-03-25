台式熱狗堡在這！桃園大溪必吃「大溪香腸哥」將銀絲卷化身為台式熱狗堡，夾入炭火現烤的高粱香腸，再搭配洋蔥與辣蘿蔔乾，層次豐富的口感讓人一試成主顧，讓台灣傳統小吃再次突破想像。這家不僅是當地人的心頭好，更吸引許多外地遊客專程來品嚐。



▲台式熱狗堡在這！桃園大溪必吃「大溪香腸哥」將銀絲卷化身為台式熱狗堡，夾入炭火現烤的高粱香腸 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲桃園大溪必吃「大溪香腸哥」人氣香腸攤位於桃園大溪的員林路上 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

桃園大溪美食 大溪香腸哥

桃園大溪必吃「大溪香腸哥」人氣香腸攤位於桃園大溪的員林路上，就在麥當勞旁邊的空地，地點顯眼好找。店面至今已傳承至第二代，每日下午3點開賣，現場總是飄散著濃厚的炭火香氣。不過由於手工炭火燒烤需要時間，尖峰時段經常需要排隊，建議避開用餐高峰，或是提前電話預訂，以免久候。推薦閱讀： 吹糖體驗這邊請！桃園大溪老街美食「吹糖人」自己吹自己吃，成功率100%想玩不怕失敗。

▲桃園大溪必吃「大溪香腸哥」每日下午3點開賣，現場總是飄散著濃厚的炭火香氣 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲桃園大溪必吃「大溪香腸哥」建議避開用餐高峰，或是提前電話預訂，以免久候。 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝他們家最大特色，就是以銀絲卷取代傳統米腸，製作出獨一無二的台式熱狗堡。「腸香絲守」是這裡的招牌品項，烤得外酥內軟的銀絲卷夾入多汁的碳烤香腸，再加上生洋蔥絲、甜辣醬與店家特製的辣蘿蔔乾，一口咬下先是奶油香氣撲鼻，接著是炭火香腸的濃郁肉汁，最後辣蘿蔔乾帶來微微辛香，層次堆疊讓人回味無窮。▲桃園大溪必吃「大溪香腸哥」推薦菜單：腸腸在一起（大腸包小腸）$75、腸香絲守（台式熱狗堡）$75 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝除了銀絲卷版本，這裡也供應經典的大腸包小腸「腸腸在一起」，手工製作的糯米腸烤得外層微焦、內部軟糯，搭配香腸與招牌配料，口感飽滿又紮實。同時，攤位前也有準備了剝好的生蒜頭，讓顧客自取。來大溪不只逛老街，下次就到「大溪香腸哥」試試；如果不想久等，記得提前電話預訂，一嚐這台灣特色版的「熱狗堡」。▲桃園大溪必吃「大溪香腸哥」攤位前也有準備了剝好的生蒜頭，讓顧客自取 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：335桃園市大溪區員林路一段258巷8號利來福超市旁廣場第二間 麥當勞旁

營業時間：15:00–19:30；週三四公休

桃園大溪美食 大溪香腸哥 推薦菜單

推薦菜單：腸腸在一起（大腸包小腸）$75、腸香絲守（台式熱狗堡）$75